Kulturredaktørens læsning 15-07-2022

»Det bedste er det sted i livet, hvor det går op for én, at det andet køn er interessant. Pludselig kan man ikke stoppe med at tænke på dem. Det er en berusende følelse, men også et tab af uskyld.«

»Jeg var sent moden og havde svært ved at lægge barndommen bag mig. Jeg var ven med naboens dreng. Han var to år yngre end mig, så da jeg var 14, legede han stadig med biler. Det ville jeg også gerne, men jeg syntes, det var flovt, så vi legede altid indenfor. Jeg ville ikke risikere at blive opdaget af de store piger, når de cyklede forbi ude på vejen,« fortæller han.

»I mange år duede jeg ikke til alt det med det andet køn, men i gymnasiet mødte jeg Rikke. Hun boede i en lejlighed på Trøjborg og havde et stort krøllet hår og to blå øjne, som jeg aldrig blev træt af at kigge ind i. Vi var sammen i et år. Efter gymnasiet flyttede hun til London for at arbejde, og da jeg besøgte hende første gang, kunne vi ikke holde fingrene fra hinanden. Vi græd begge, da vi tog afsked. Næste gang var alt forandret. Hun var ikke længere lige så glad for mig, som jeg var for hende. Da hun kom hjem for at læse til sygeplejerske, fortalte hun, at vi var nødt til at stoppe. Hun var blevet forelsket i en fyr, der hed Ole, som studerede medicin. Kærestesorger er det værste.«

