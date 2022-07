Kulturredaktørens læsning 08-07-2022

Hvad er det bedste og det værste, du nogensinde har læst?

Kære læser, jeg sad forleden i et udviklingsmøde med fokus på Jyllands-Postens tilstedeværelse på Kulturmødet på Mors i slutningen af august, og helt uden at projektlederne på det, der bliver vores scene under Kulturmødet, vidste det på forhånd, harmonerede deres udgangspunkt for idéudviklingen fuldstændig med denne sommers forfatterfokus her på avisen. For de havde nemlig et billede med af Søren Ulrik Thomsens legendariske digtsamling ”Det bedste og det værste” for at udfordre os på at tænke over, hvad der var det værste, vi kunne forestille os, der kunne ske med vores arrangementer på kulturmødet, og hvad der på den anden side var det bedste.