Kulturredaktørens læsning 01-07-2022

Og det var ikke kun Jyllands-Postens anmelder, der fandt bogen for let. Politikens sportsredaktør kaldte den en bog, der aldrig burde have været udgivet, og tildelte den et enkelt hjerte.

Succes i en sportsgren er altså ikke nødvendigvis ensbetydende med succes i bogform.

At det kan lykkes at udkomme med læseværdige sportsbiografier, er der dog også flere eksempler på. Blandt andre er den danske nationalhelt, før han begyndte at omgås med Putin, Peter Schmeichel blevet rost til skyerne for sin biografi med titlen ”One”.

Til sidst i denne uges weekendbrev tipper jeg til den bedste sportsbiografi de seneste 10 år, efter min mening.