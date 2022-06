Kulturredaktørens læsning 03.06.2022

I den kommende uge udkommer så forfatter Tine Høeg med sin nye roman, ”Sult”, hvor hovedpersonen minder meget om forfatterens eget jeg – en kvinde, der kæmper med at blive gravid i sit samliv med en mand, der har to børn fra et tidligere forhold. Tine Høeg er lige nu selv højgravid efter netop fertilitetsbehandling.

Det fortæller meget godt om den altomsluttende længsel, som manglen på et barn kan skabe, at det er genstand for flere romaner i disse år. Og måske fortæller det også om et vakuum, der hidtil har været for denne type historier. I hvert fald fortalte Karen Strandbygaard i et interview med Berlingske, at hun ikke selv kunne finde skønlitteratur om emnet.

»Jeg manglede litteratur, som beskrev, hvordan det var at være i den krop, der ikke kunne blive gravid. Derfor har jeg hele tiden vidst, at jeg ville skrive om det. Men jeg vidste også, at jeg skulle have det på afstand for at kunne gøre det,« fortalte hun til avisen.