Kulturredaktørens læsning 27.05.2022

Derfor har det også været en bevidst strategi for os at skabe en højere grad af balance – ikke kun i litteraturkritikken, men i den samlede litteraturdækning, der også består af en lang række forfatterinterviews i vores ugentlige magasin JP Bøger og på de daglige kultursider i avisen og på jp.dk.

Jamen, er skævheden ikke bare opstået, fordi der er flere mænd, der skriver, og fordi de skriver bedre end kvinder, vil den gode kritiske læser indvende. Mit bud vil være, at svaret er nej. Vi har bare vægtet litteratur skrevet af mænd som mere vigtigt i årevis. Måske har forlagene endda forkastet manuskripter skrevet af kvinder, fordi de vidste, at det aldrig ville blive prioriteret af kultur- og litteraturredaktionerne, og derfor ikke ville være så salgbart. Måske skal vi ikke så meget reflektere over de værker og de anmeldelser, vi kender til, men over alle de romaner og bøger, der ikke er blevet til noget gennem tiden, fordi tingene har set ud, som de har.

Den undersøgelse er noget sværere at lave. Og så er vi ikke engang begyndt at tale diversitet ud over køn. Her vil helt nye diskussioner opstå de kommende år. Og hvad med de øvrige kulturgenrer. Hvem anmelder mad på de danske dagblade? Hvem anmelder film og tv-serier, teater eller billedkunst? Og hvad betyder det, for det der prioriteres og det der belønnes med stjerner? Det, vi sætter lys på, vokser og trives. Det der lever i mørke, visner.

Det handler i sidste ende om at sikre læserne de bedste og mest interessante læseoplevelser. Det nyskabende og revolutionerende er meget sjældent et resultat af den rutineprægede prioritering.

Her er tre bøger af kvindelige forfattere, som jeg personligt er ret vild med. Den første er et værk, vi ikke har anmeldt, men som vi burde have anmeldt, nemlig ”Spøgelser” af britiske Dolly Alderton. Hun er forfatteren bag den begavede og morsomme bog ”Alt hvad jeg ved om kærlighed”, og du kan læse vores interview med hende her.

Stine Askovs ”Nøjsomheden” er jeg også ret vild med. Her giver kærligheden sig nogle gange anderledes til kende, end de fleste af os er vant til. Og så er der den norske forfatter Nina Lykkes ”Næste”, som jeg kluklo over flere gange under læsningen.

