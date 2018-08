Solstik? Her er ni gratis museumsoplevelser i København

Der er ikke blevet sparet på solskinstimerne over det danske land.

Så hvis skuldre og næse trænger til en pause fra uv-strålerne, og familien tørster efter en optankning på kulturoplevelser i skyggen, så er her ti gratis museumsoplevelser.

1) Copenhagen Contemporary

Da madmarkederne lukkede ned på Papirøen lige på den anden side af vandet i forhold til Nyhavn, blev dørene i en stor og rå bygning slået op til moderne installationskunst under navnet Copenhagen Contemporary (CC).

Efterfølgende rykkede kunstcenteret længere ud til Refshaleøen, hvor man nu kan opleve moderne kunst i skibsværftet B&Ws gamle svejsehal.

Der er gratis adgang tirsdag fra 11-21.

Ellers er prisen 100 kroner for voksne og gratis for børn fra 0-17 år.

2) Glyptoteket

På hjørnet mellem H.C. Andersens Boulevard og Tietgensgade på en af Københavns mest centrale adresser tårner Glyptoteket sig majestætisk op.

Som en kontrast til Tivoli på den anden side af vejen kan man her nyde arkitekturen, udstillinger af fransk malerkunst og tage et smut tilbage i tiden til fortidens Rom og Egypten.

Der er gratis adgang til udstillingerne tirsdag. Man skal dog betale 60 kroner for at se særudstillinger.

De øvrige dage er prisen 115 kroner inklusiv særudstillinger. Det er gratis for børn under 18 år.

Her er de billige og dyre museer og forlystelsesparker

3) Thorvaldsens Museum

Vil man opleve skulpturer i gips og marmor, er det værd at lægge vejen forbi Thorvaldsens Museum lige ved siden af Christiansborg Slot.

Ud over skulpturer af billedhuggeren Bertel Thorvaldsen kan man også se hans private samling af guldaldermalerier samt selve museets arkitektur med farverige lofter og mosaikgulve.

Der er gratis adgang onsdag. Ellers er prisen 70 kroner for voksne og gratis for børn under 18 år.

4) Davids Samling

Islamisk, ældre europæisk og nyere dansk kunst er samlet i en rødstensejendom fra 19. århundrede på Kronprinsessegade lige over for Kongens Have.

Her kan man ganske gratis se Davids Samling, som var højesteretssagfører C.L. Davids samling af kunstværker.

Entréen er altid gratis.

5) Nikolaj Kunsthal

Hvis man har brug for et afbræk fra Strøgets summen, skal man ikke gå mange meter hen til Nikolaj Plads, før man finder Nikolaj Kunsthal i den gamle Sct. Nicolai Kirke.

Her kan man se samtidskunst, og udstillingerne skifter løbende.

Der er gratis adgang til udstillingen om onsdagen. Adgang til kirkens høje tårn koster dog 70 kroner for voksne og 40 kroner op til 17 år.

Et fængslende museumsbesøg

6) Kunsthal Charlottenborg

Hvis gammel kunst lyder en tand for støvet, kan man opleve moderne samtidskunst på Kunsthal Charlottenborg.

Den smukke slotsbygning lige ved Kongens Nytorv huser skiftende udstillinger af danske og udenlandske kunstnere. Derudover har kunsthallen også filmvisninger.

Der er gratis adgang om onsdagen efter klokken 17. Ellers koster et besøg 75 kroner for voksne. Det er gratis, hvis man er under 16 år.

7) Enigma – Museum for post, tele og kommunikation

Det hed tidligere Post & Tele Museum og lå lige midt på Købmagergade. Men i 2016 skiftede museet navn til Enigma, og adressen er nu Øster Allé på Østerbro - klos op ad Fælledparken.

Temaet for museet er kommunikation i alle sine former. I øjeblikket er museet stadig under opbygning, og de egentlige udstillinger og et legeland åbner først i 2019.

Men indtil da kan man opleve forskellige pop-up-tiltag. For eksempel udstillingen "Telefonbokshistorier".

Der er gratis adgang.

8) DieselHouse

Flyder der benzin i blodet eller en fascination af store maskiner, kan det være, at I skal besøge DieselHouse i Sydhavnen.

Det er et oplevelses- og videnscenter på H.C. Ørstedværket, hvor man kan opleve historien om B&W tilbage fra 1843 og se de store dieselmotorer blive startet.

Der er gratis entré.

Fra vikingetræf ved Aarhus til sagnkongens kanal på Samsø Ved Moesgaard strand kunne man i sidste weekend opleve Danmarks største vikingemarked. Men hvad med at fortsætte rejsen tilbage i tiden - få tips og gode idéer her.

9) Møstings Hus

Møstings Hus er en flot, gammel lystgård på Frederiksberg, som nu fungerer som kulturcenter.

Den idylliske placering lige op til Frederiksberg Have og en lille sø gør museet oplagt at kombinere med en gåtur i den grønne have.

Udstillingerne er typisk dansk samtidskunst og kan være alt fra maleri, tryk og fotografi til video, skulptur og installation.

Entréen er altid gratis - dog kan der være enkelte arrangementer, der koster entré.

Museet har dog sommerlukket frem til den 10. august.

/ritzau fokus/