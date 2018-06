Kom tæt på Danmarks bisoner, elge og vildheste i ferien

Forbinder du vilde naturoplevelser og et rigt dyreliv med afrikansk savanne eller sydamerikansk jungle, så går du muligvis glip af noget uden for din egen havelåge.

Der er nemlig masser af store dyreoplevelser i Danmark, lyder det fra tidligere jægersoldat Erik B. Jørgensen, som er forfatter, foredragsholder og ekspeditionsleder.

- Der er nogle, der har glemt, at vi også har et dyreliv og en vildmark i Danmark. Selvfølgelig ikke en vildmark som Alaska eller Canada, men vi har nogle naturområder med masser af muligheder i vores land, lyder det fra Erik B. Jørgensen.

Her kan du møde nogle af de største danske landdyr i naturen.

Vikinger trækker sablen i hemmelig vikingeby: Den næste krig i Danmark bryder ud i weekenden Langt ude i en klitplantage i Vendsyssel ligger en vikingeborg bag palisaderne og venter på 100 krigere.

1) Bison

Bisonen er det største vildtlevende pattedyr i Europa. Og faktisk kan man se de store pelsede dyr inden for Danmarks grænser, fremhæver Lars Bendix Poulsen fra Naturstyrelsen.

I Almindingen på Bornholm er den europæiske bison nemlig blevet genudsat i et stort, indhegnet område.

Som besøgende kan man komme ind i indhegningen gennem ganglåger til gående og cyklister. I bil kan man køre ind ad Chr. X Vej.

Her går man altså frit mellem de enorme dyr. Ifølge Naturstyrelsen skal man holde mindst 100 meters afstand til flokken. De råder også til at gå eller køre ganske langsomt inde hos bisonerne.

2) Vilde heste

Den europæiske vildhest er uddød, men på Langelands sydspids kan man komme tæt på nogle af deres nærmeste slægtninge. Her går omkring 60 Exmoor-ponyer nemlig stort set uden menneskelig indblanding.

De brune heste har et stort areal på omkring 120 hektar mellem Dovns Klint og Søgård. Og hvis de ikke lige er til at få øje på, kan man gå op på et højdedrag som Ørnehøj for bedre at se dem.

På varme dage kan hestene være søgt ned til en af områdets små søer, så her kan man ifølge Naturstyrelsen være heldig at se dem bade.

3) Elg

Ved Aalborg og Mariager kan man finde naturområdet Lille Vildmose. Og her er der ret unikt mulighed for at se elge, lyder rådet fra Lars Bendix Poulsen fra Naturstyrelsen. I 2015 flyttede fem elgkalve nemlig fra Sverige til Danmark.

Det er langtfra det eneste dyreliv, Lille Vildmose kan byde på. Her kan man også være heldig at se vildsvin og krondyr, og fra et af udsigtstårnene er der mulighed for at se havørne og kongeørne.

Spektakulær natur: Her er øen, hvor op til 60.000 fugle giver opvisning hver dag Flade Lolland-Falster har en næsten stenfast havørnegaranti og et gigantisk træk af op til 60.000 edderfugle.

4) Kronvildt og dåvildt

Det er ikke bare Dyrehaven i Nordsjælland, der kan prale af en stor bestand af kronhjorte, som er Danmarks største hjortevildtart.

Oksbøl Krondyrreservat huser nemlig en af Danmarks største bestande. Krondyrene kan her frit gå rundt i store sammenhængende områder mellem Ringkøbing Fjord og Skallingen.

I Klosterheden Plantage mellem Struer, Lemvig og Holstebro kan man også opleve kronvildt, fortæller Erik B. Jørgensen. Her er der også blevet udsat bævere, som man kan være heldig at se.

Vil man se dåvildt, er Slotved Skov i Hjørring et godt sted ifølge Lars Bendix Poulsen fra Naturstyrelsen.

Dåvildt er den næststørste hjortevildtart i Danmark, og om sommeren kan man kende dem på de hvide pletter på ryggen.

/ritzau fokus/