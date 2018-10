Koralrev truet af turisme: Ulovlig privatimport af koraller er næsten fordoblet

Korallerne er en del af undervandets paradis, og lokker turister til at tage for sig af havbundens skatte. Fra dykkerturen, markedet eller en tur langs stranden forsøger danskere som aldrig før at tage koraller ulovligt med hjem.

I 2018 har Miljøstyrelsen allerede nu behandlet 58 sager om ulovlig import af koraller. Det er knap dobbelt så mange sager som i 2017, og det er en tredobling i forhold til tidligere., hvor styrelsen i mange år kun havde ca. 20 sager om året. Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Korallerne bliver enten pakket trygt og godt ned i kufferten eller sendt med posten for at tage en lille del af havets eventyr med sig. Uanset intentionen og metoden er det ulovligt at tage dem hjem ifølge de såkaldte CITES-regler om handel med truede dyr.

Hvad er koraller? Koraller bliver tit forvekslet med at være klipper eller planter, men de er faktisk sammensat af bittesmå dyr kaldet ’koralpolypper’. Når man siger ”koral”, refererer man derfor tilsmå dyr og de skeletter, som de efterlader, når de dør. Koraller er opdelt i to grupper: Hårde koraller og bløde koraller. Hårdkoraller vokser i kolonier og er arkitekterne bag koralrevene. De er bygget af kalksten og bliver til sidst til klippe. Blødkoraller er bløde og ligner ofte planter og træer under vandet. Kilde: Koralrev.dk.

Det internationale regelsæt er til for at beskytte truede arter over hele verden. Hvis man bryder reglerne, risikerer man at få sine ting konfiskeret og bøder.

Trods det plantelignende udseende er korallerne nemlig truede levende små dyr. Forurening, såkaldt blegning ved temperaturstigninger i havene og turisme truer korallernes overlevelse.

De ferierejsendes rift om havbunden ødelægger den vilde natur på koralrevene og truer de tusindvis af forskellige fisk og havdyr, som lever der.

»Turisterne skaber en efterspørgsel, når de køber koraller, og det giver et pres på naturen. De lokale handlende henter ofte korallerne på de levende rev, og når de brækker korallerne af revet, skaber det store ødelæggelser,« siger biolog Elin Pitter fra Miljøstyrelsen.

Undersøgelser viser, at når koralrevene først har været udsat for ødelæggelser, er de meget langsomme til at genskabe sig. Hver knækket koral til at hjembringe som souvenir skader derfor revet.

Fascinationen af korallerne er ikke ny, men den ulovlige import har været markant stigende de senere år.

»Vi ved ikke, hvorfor vi netop nu ser flere sager om ulovlig import af koraller. Den voksende rejseaktivitet til fjerne destinationer er formentlig en væsentlig faktor, men det kan også spille ind, at tolderne i lufthavnene har mere fokus på området,« siger Elin Pitter.

Det er tolderne i de internationale lufthavne i Danmark, der oftest opdager de ulovlige koraller i forbindelse med stikprøvekontroller af pakker fra udlandet.

Første gang man overtræder loven, bliver man normalt indstillet af Miljøstyrelsen og får en advarsel af politiet. Er loven overtrådt flere gange, kan politiet udstede bøder.

En tur langs stranden kan dog alligevel godt være udbytterig og ende hjemme på hylden. Nogle af de eksotiske naturoplevelser er nemlig lovlige at tage med sig hjem i tasken.

De fleste muslinger og konkylier er modsat korallerne lovlige at tage med hjem. Kun meget få er beskyttet af CITES-reglerne og eventuelt af lokale regler.