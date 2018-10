Danskere strandet i Grækenland efter fly-konkurs: »Vi aner ikke, hvornår vi kan komme hjem«

Efter at flyselskabet Primera Air har indgivet konkursbegæring og indstillet al flyvning, har tusindvis af rejsende fået deres rejse ufrivilligt forlænget.

Det gælder bl.a. Maja Rand og søsteren Cecilia Rand fra Løsning, som har været afsted med hele familien - fem voksne og tre børn - på ferie på Zakinthos i Grækenland med Bravo Tours. Mandag aften skulle de have været med det fly, som efter planen skulle lette fra øen kl. 21:30 og ankomme til Billund klokken 23:45.

Primera Air, som er charteroperatør for Bravo Tours, havde varslet, at al flyvning ville blive indstillet fra midnat. Men flyet, familien skulle med, ankom tilsyneladende aldrig til Zakinthos.

Da de stod i øens lufthavn mandag aften og hørte nyheden om konkursen, troede familien således, at de lige kunne nå hjem. Men efter at de havde fået al bagage afleveret, og de yngste børn var faldet i søvn, fik de beskeden om, at flyet var aflyst.

»Først sagde de, at vi ville få tæpper og skulle sove i lufthavnen. Det var vi lidt trætte af. Men kort tid efter kom der besked om, at der vil komme en bus efter os, så vi kunne sove på hotel. Jeg spurgte en af Bravo Tours’ medarbejdere, da vi steg ind i bussen: ”Har I nogen anelse om, hvornår I kommer hjem?” Og hun svarede, at hun vidste det virkelig ikke,« siger Maja Rand.

Flere tusinde kunder berørt af flyselskabs konkurs

Alle dem, som skulle have været med flyet, er nu indkvarteret, og det er usikkert, hvornår der kommer et andet fly og henter dem.

»Lige nu aner vi ikke noget om, hvornår vi kan komme hjem. De har lovet at ringe til os, så snart de ved noget. Vi håber, at de kan finde ud af noget meget snart,« siger Cecilia Rand.

Ifølge familien Rand har Bravo Tours' medarbejdere været søde og informative, men rejselederne har ikke kunnet fortælle meget mere, end hvad man har kunnet læse sig til i medierne.

70 pct. af chartergæsterne hos Bravo Tours bliver fløjet til rejsemålene af Primera Air, og selskabet har p.t. ca. 2.500 gæster på ferie med Primera Air.

Bravo Tours arbejder nu på højtryk for at få de kunder hjem fra ferie.

»Vi henter nogle gæster hjem med rutefly, mens vi er ved at chartre fly til de fleste af vores gæster,« siger adm. direktør Peder Hornshøj til Finans.

Bravo Tours har kontaktet flyselskaberne Orange2fly og Travel Service, som ventes at overtage en del af de flyvninger, som Primera Air skulle have fløjet.