Lufthavn lader de rejsende slippe for at tage elektronik op af håndbagagen ved kontrol

Du har formentlig prøvet at stå i kø til sikkerhedskontrollen i lufthavnen.

Måske har du endda også prøvet at blive lettere irriteret over, hvor langsomme dem foran dig er til at få diverse ting op af deres håndbagage og over i de velkendte bakker.

Kontrol Du skal inden sikkerhedskontrollen i Aalborg Lufthavn tage væsker, toiletartikler og medicin op af håndbagagen og placere det i en bakke.

Du skal tage overtøj, ur og løse genstande af og placere dem i en bakke.

Du kan blive bedt om at tage bæltet eller skoene af, hvis de indeholder metal.

E-cigaretter skal opbevares i håndbagagen og ikke i indchecket bagage.

Lightere skal du altid bære på dig og ikke i hverken den indcheckede bagage eller håndbagagen. Kilde: Aalborg Lufthavn Kilde: Aalborg Lufthavn

Nu er der imidertid udsigt til, at flypassagerer i Aalborg Lufthavn kan komme hurtigere og nemmere gennem sikkerhedskontrollen end hidtil.

Som den første lufthavn i Danmark har lufthavnen nemlig indført en ny teknologi, så man ikke længere behøver at tage elektronik, herunder bærbare computere, tablets og mobiltelefoner, op af håndbagagen.

Det oplyser Aalborg Lufthavn i en pressemeddelelse.

Nu skal man som passagerer kun tømme lommerne og tage jakken af. Det eneste tilfælde, hvor passagerer skal have noget op af håndbagagen, er, hvis der medbringes eventuelle væsker.

»Dette er, sammen med vores nye fremskudte boarding card check, med til at skabe endnu bedre flow for vores passagerer,« udtaler Søren Bjerg, sikkerhedschef i Aalborg Lufthavn.

Den nye teknologi i de såkaldte x-ray maskiner, der ved hjælp af stråling kan give billeder af genstande, kaldes EU Security Standard C2.

Med den kan man ifølge Søren Bjerg i én og samme arbejdsgang gennemlyse eksempelvis en taske samt undersøge den for eventuelle sprængstoffer, selvom der stadig ligger elektronisk udstyr deri.

»Det letter forberedelsestiden for passagererne, og giver et meget mere harmonisk flow. De behøver ikke længere at bruge to til tre kasser, som er svære at håndtere,« påpeger sikkerhedschefen.