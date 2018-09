Angst påvirker vores ferieplaner. Men hvorfor?

Spanien har i årevis været én af såvel danskere som mange andre folkefærds foretrukne feriedestinationer.

Men nu viser tal fra den spanske statistikbank INE, at antallet af turister i Spanien i juli måned faldt for første gang i ni år. Faldet var på næsten 5 pct.

I stedet har lande som Tyrkiet, Tunesien og Egypten oplevet en stigning i turismen efter flere års fald, der sandsynligvis skyldes en række af terrorangreb de forrige år.

Det skriver det engelske nyhedsbureau Reuters.

Ifølge Reuters er turismen i Tunesien steget med hele 40 pct. i første halvdel af 2018. Størstedelen er europæiske turister, der er begyndt at komme tilbage tre år efter det store terrorangreb i 2015.

I Egypten har turismen oplevet omkring den samme vækst, og i Tyrkiet er antallet af besøgende turister steget med næsten en tredjedel efter et fald i 2016, hvor landet oplevede en serie af bombeangreb og forsøg på militærkup.

Rejsemål genopstår delvist: Terrorårene har delt Tunesien i optimister og pessimister I nordafrikanske Tunesien arbejdes der ihærdigt på at lægge oprør og angreb bag sig og atter blive til en attraktiv rejsedestination i omverdenens øjne.

Angsten for det ukonkrete

En stor del af de turister, der de to seneste år har været med til at give Spanien en ny turismerekord med over 70 mio. gæster i 2016, har altså valgt Spanien fra i år.

Udviklingen i rejsemønstrene tyder på, at angsten for terror kan have en betydning, når vi planlægger vores næste feriedestination. Og det er måske lidt underligt.

For rationelt betragtet er sandsynligheden for at dø i trafikken langt højere end at dø i et terrorangreb, når vi er på ferie. Men det afholder os ikke fra at tage på bilferie i Spanien eller gå over vejen i Grækenland. Så hvordan kan det være, at angsten for terror påvirker os mere end angsten for trafikuheld?



Ifølge Carsten Bagge Laustsen, lektor og terrorforsker ved Institut for Statskundskab på Aarhus universitet, er det i forskellen mellem frygt og angst, at man skal finde svaret:

»Frygt er rettet mod noget. Man frygter noget – at miste sine penge. Man frygter edderkopper. Angsten derimod er et eksistentielt grundvilkår og en angst for ’’intet’’, for det ubestemte,« siger han.

Det er altså tilsyneladende nemmere at håndtere frygten for trafikken på vores feriedestination, fordi vi kan forholde os til, at det er trafikken, vi er bange for. Vi kan afgrænse frygten til noget konkret. Terror har derimod vist sig at kunne ramme hvor som helst og når som helst. Der er altså en konstant, omend mikroskopisk, risiko for, at vi kan blive ramt, men vi har ingen anelse om hvornår – eller i hvilken form:

»Tag for eksempel Frankrig med angrebene i Paris og Nice. Her blev ”almindelige mennesker” ramt – folk, som tilfældigvis på netop denne dag var ude at spise, var til fodboldkamp, til rockkoncert eller bare stod i vejen,« fortsætter Carsten Bagge Laustsen.

Netop i Frankrig har der også været et fald i turismen efter terrorangrebene i 2015 og 2016. Den franske region Île-de-France, hvor Paris ligger, havde 1,5 mio. færre turister i 2016 sammenlignet med 2015.