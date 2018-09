Her kan du opleve vikinger på nærmeste hold

Farverige skjolde og store træskibe fylder i film, tv-serier og i bøger. Vikingerne har i en årrække været over os, og de ser ikke ud til at ville løsne grebet, eksempelvis får en ny sæson af serien "Vikings" premiere til efteråret.

Og hvis man gerne vil have historien om vikingerne helt ind under huden, er der masser af muligheder for det fordelt over det danske land.

Anne Pedersen er seniorforsker på Nationalmuseet, og hun tror, at der er meget af det, vi forbinder vikingerne med, som tiltaler os i det moderne samfund.

Hvornår var det nu, det var? Vikingetiden strækker sig fra perioden år 800-1050 efter vor tidsregning. Det er den sidste del af oldtiden.

Jelling-monumentet betragtes som et af de vigtigste monumenter fra vikingetiden. Her finder man de to høje og runestenene, som nævner de to danske vikingekonger Harald Blåtand og Gorm den Gamle.

Harald Blåtands runesten blev rejst omkring år 965 efter vor tidsregning. Den betragtes som Danmarks dåbsattest. Kilde: Nationalmuseet.

- Vikingerne står for mange, som nogle der er initiativrige, har stor personlig styrke, og som i mange tilfælde har taget hånd om deres egen skæbne. De er taget ud i verden for at opleve noget nyt og forandre deres tilværelse. Det er måske noget, der appellerer til mange i dag.

Hun mener dog ikke, at man kan reducere vikingernes popularitet de seneste år til en enkelt forklaring.

- I dag har vi også stort fokus på natur, økologi og basale ting, som knytter sig til vores landskaber, natur og miljø. Man havde måske et enklere liv dengang, hvor man var tættere knyttet til naturen og det, der var omkring en, siger Anne Pedersen.

Hvis man gerne selv vil have oplevelsen af at se ind i en vaskeægte vikingehverdag, vil Anne Pedersen anbefale, at man lægger vejen forbi eksempelvis Ribe VikingeCenter.

- Jeg oplevede selv en følelse af at kigge folk over skulderen. Det var for mig nok det nærmeste, man kunne komme. For der lever folk og dyrker den viden, så præcist man kan, ud fra de arkæologiske fund, fortæller Anne Pedersen.

Hendes næste bud på en stor vikingeoplevelse er Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

- Her kan man se de originale skibe, og man kan gå rundt på området og se rekonstruktioner ud fra den bedste viden, vi har. Man kan også selv komme ud at sejle i et vikingeskib, siger hun.

Hvis vikingernes byggerier trækker, så er der også god mulighed for at få et indblik i de gamle ringborge, som kan findes på tværs af landet.

Vikingerne er kommet til ære og værdighed igen Ny bog stiller skarpt på vikingetidens betydning for den nationale identitet og som brug i markedsføring. Den viser også vej rundt om i landet til steder og attraktioner af særlig stor betydning for perioden.

- Hvis man har det billede af vikingetiden, at de bare var voldsmænd og barbarer, så kan man se her, at de også var i stand til at bygge noget så præcist, kontrolleret og stort, at det kan virke overvældende selv i dag.

- Der ligger ringborge helt oppe fra Limfjorden til Borgring ved Køge. Man har kunnet bygge samme form for huse og samme cirkelrunde vold, så man har kunnet kommunikere på tværs af landet, fortæller Anne Pedersen.

Vikingeborgen Fyrkat i Hobro og Trelleborg på Sjælland er to eksempler på ringborge, hvor man har rekonstrueret voldene efter de arkæologiske undersøgelser.

Gamle vikingegrave kan også være en mulighed for at give fantasien frit løb. Det gælder eksempelvis i Jelling, hvor man finde to karakteristiske høje.

- I dag ved vi, at der kun er en grav i den ene høj i Jelling, til gengæld er der en grav under kirken, siger Anne Pedersen.

Hun foreslår også Lindholm Høje nord for Aalborg, hvor man ved, at der er en gravplads.

- For hver stensamling har der været en død person. Det giver et blik ind i fortiden, siger hun.