Gourmet med et strejf af cannabis er det nye i USA

CBD og THC Stofferne CBD og THC er cannabinoider, der udvindes fra cannabisplanten og bruges bl.a. til at lave cannabisolie. CBD-olien har et særligt højt indhold af CBD, men indeholder også THC. Denne olie bliver oftest brugt i medicinsk behandling.



THC-olien har et særligt højt indhold af THC, men indeholder også CBD. Det er stoffet THC, der giver den euforiserende fornemmelse. Kilde: Kristine Rømer Thomsen, lektor på Center for Rusmiddelforskning.

Var det noget meden spabehandling, hvor du bliver masseret i cannabisolie? Eller hvad med en gourmetmiddag med et mildt sagt skævt tvist?

Nu byder muligheden sig, hvis du tager en tur til USA.

I takt med at flere og flere amerikanske stater legaliserer cannabis, er der opstået en helt ny industri omkring den grønne plante. Hoteller og resorter tilbyder cannabis-baserede menuer og wellnessbehandlinger.

Det skriver New York Times.

Hotellet The Hollywood Roosevelt i Los Angeles serverer for eksempel mojitos og tre forskellige desserter med cannabisolie, der indeholder stoffet CBD, og Spa Solage, der også ligger i Californien, har lanceret behandlinger med cannabisolie. Du kan for eksempel få massage, en ansigtsbehandling eller bodyscrub med de gyldne dråber til priser mellem 160-420 dollars. Nogle brugere mener, at CBD-olien kan modvirke søvnløshed, smerter og eksem.

Hos Spa Solage i Californien har man lanceret forskellige spabehandlinger med cannabisolie. Foto: Pressefoto

Er du mere til et godt måltid mad, kan det også lade sig gøre. Du kan for eksempel tage til Seattle og besøge hotellet The Thompson Seattle, der indtil videre har præsenteret to middage, hvor retterne er bygget op omkring cannabis. På The Thompson er retterne lavet med stoffet THC, altså det stof, der virker euforiserende:

»Sådan nogle middage er sjove, og det er ikke alle, der bliver påvirkede. Det er ment som en innovativ måde at vise cannabis frem på,« siger kokken Derek Simcik, der står bag retterne, til New York Times.

Ifølge Kristine Rømer Thomsen, lektor på Center for Rusmiddelforskning, tyder forskning på, at der er stor forskel på effekterne af CBD og THC:

»Jeg vil hverken tilråde eller fraråde at prøve disse attraktioner. Man skal være opmærksom på, at særligt THC kan have nogle midlertidige, negative effekter. Blandt andet angst- og psykoselignende symptomer,« siger Kristine Rømer Thomsen.

Otte stater har nu legaliseret cannabis til både fritidsbrug og medicinsk brug, ifølge BBC. Der er tale om Colorado, Washington, Oregon, Alaska, Maine, Massachusetts, Nevada og Californien.