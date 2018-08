Her er de typiske begynderfejl på backpackerrejsen

Det kan være et eventyr at kaste sig ud i sin første lange rejse med rygsækken på.

Men for at sikre dig at lige netop din rejse bliver lærerig og oplevelsesrig frem for ærgerlig og ulykkesfyldt, er der flere ting, du kan forberede dig på hjemmefra.

Det fortæller Kenneth Karl Nielsen fra backpackerplanet.dk og Tine Haslam Nielsen, som har rejsebloggen aworldofbackpacking.com.

En af de klassiske fejl for førstegangsrejsende er at anskaffe sig for stor en rygsæk, som bliver pakket til randen.

- Rigtig mange køber en for stor rygsæk, hvilket resulterer i, at man får for mange kilo på ryggen. Det gjorde jeg også selv, da jeg rejste første gang, men med tiden har jeg fundet mig til rette med en rygsæk på mellem 45 og 50 liter, siger Kenneth Karl Nielsen.

De fem typiske begynderfejl Du har en for stor rygsæk, som bliver overfyldt.

Du planlægger og bestiller for meget på forhånd. Hav hellere fleksibilitet på rejsen.

Du følger kun guidebøgernes anvisninger. Spørg også andre rejsende om gode råd.

Du har ikke forberedt dig på uforudselige hændelser, som i langt de fleste tilfælde vil ske.

Du sparer rejseforsikring og vaccinationer væk.

Lad derfor hele garderoben blive derhjemme, og vask i stedet undervejs på rejsen. Derudover kan de mest basale ting også købes på destinationen.

- Lad være med at tage hele badeværelset med. Shampoo, balsam, ansigtsrens og så videre kan købes over hele verden, siger Tine Haslam Nielsen.

Selv om det kan være en god idé at planlægge en del hjemmefra, så kan du også ende med at planlægge for meget.

Ifølge Kenneth Karl Nielsen ødelægger du nemlig muligheden for at være spontan, hvis du har booket alle hoteller, ture og oplevelser hjemmefra.

- Ofte tager man på en lang rejse, når man rejser ud med rygsæk. Så tag den med ro undervejs, og lad være med at have for travlt. Husk i stedet at nyde landene undervejs, siger han.

Den holdning kan Tine Haslam Nielsen kun tilslutte sig.

- Et godt råd kan være at booke de første par overnatninger, så man ved, hvor man skal hen, når man lander, men at man derefter ikke planlægger det hele, siger hun.

Når man er afsted på den første rejse, kan det være fristende at holde sig til de guidebøger, man måske har købt på forhånd.

Problemet kan bare være, at mange andre turister også besøger guidebøgernes anbefalinger, siger Kenneth Karl Nielsen. Han råder derfor førstegangsrejsende til at søge inspiration fra venner eller rejseblogs.

- Gør noget spontant, og lad tilfældighederne råde – eller spørg andre rejsende, siger Kenneth Karl Nielsen, der også henviser til Facebook-siden "Spørg en rejseblogger".

For at spare lidt penge på rejsekontoen undervejs kan det være en idé at spise og bo billigt. Men før afrejse er der særligt ét sted, du ikke skal spare, fortæller Kenneth Karl Nielsen.

- Hav altid vaccination og rejseforsikring på plads på forhånd. Det er to ting, som er dyre at anskaffe sig, men som også er dyre at mangle, hvis det går galt, siger han.

Når du er ude at rejse langt, er der også en risiko for, at noget kan gå galt, og det kan du lige så godt forberede dig på inden afrejse.

Fly kan nemlig blive forsinket eller aflyst, og du kan risikere at blive snydt af lokale. Men sådan er det, når man rejser rundt i verden, siger Kenneth Karl Nielsen.

Tingene går ikke altid, som man har planlagt, og derfor er det vigtigt at holde hovedet koldt og ikke gå i panik, fortæller han.

Hav derfor altid kontaktinformation til dit forsikringsselskab og familien med på rejsen, så du kan få fat i dem, hvis noget går galt.

