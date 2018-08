Skruer flyselskaber op for flyvetiden for at undgå at skulle betale kompensation?

Når man sætter sig i flysædet er det altid med krydsede fingre for at undgå forsinkelser. Det samme gælder flyselskaberne, som risikerer enorme udgifter til kompensation. Derfor har de fundet en ny metode til at nå frem til de angivne tider.

Men det betyder ikke, at ventetiden i flysædet er mindre. Tværtimod er flyvetiden blevet længere. Det viser en undersøgelse fra forbrugerorganisationen Which?.

Selvom den teknologiske udvikling banker derud af, er flytiden kun blevet længere. Flytiden hos store flyselskaber som Ryanair, British Airways og EasyJet er steget fra 2009. De planlagte flytider er op til 35 minutter langsommere end for 10 år siden. 76 ud af 125 fly er langsommere end i 2008.

Kompensation for flyforsinkelser Er et fly med 100 personer forsinket med f.eks. 3 timer koster det ca. 25 tusind euro pr. fly for en tur i Skandinavien.

Gælder det en længere rejse til Tyrkiet eller Grækenland, koster det flyselskabet ca. 40 tusind euro.

Den helt lange tur til f.eks. New York eller Thailand betyder udgifter for flyselskabet på ca. 60 tusind euro. Kilde: Johan Fugmann, direktør Flyforsinkelser.dk. Kilde: Johan Fugmann, direktør Flyforsinkelser.dk.

Rapporten peger på, at de længere flytider er for at undgå dyr kompensation ved flyforsinkelser. Ud fra en analyse af 850.000 fly konkluderer Which?, at under 75 pct. af flyene lander til tiden. Den forlængede ventetid kommer til at virke mindre, når de allerede er indlagt i forlængede flyvetider. Sådan lyder vurderingen fra rapporten.

Flyselskaberne melder dog selv ud - ifølge Which? - at de flyver langsommere for at spare brændstof og for kunne tilbyde billigere rejser.

Her er de mest ændrede og forsinkede flyselskaber

Justeringen af flytider bliver kaldt "schedule padding", polstring af planlægning. Flyselskabet indlægger forsinkelser ind i flyvetiden på forhånd. Dermed er der større sandsynlighed for at frem til tiden og undgå kompensation, men det betyder ikke mindre rejsetid.

Det kan umiddelbart virke som en supsekt måde at forlænge flyvetid og sno sig uden om kompensation til sine kunder, men det er en positiv udvikling, ifølge Johan Fugmann, direktør for Flyforsinkelse.dk, der hjælper flypassagerer med at få deres retmæssige kompensation fra flyselskabet.

»Jeg håber det bliver mere udbredt, fordi flyselskaber bliver nødt til at modvirke forsinkelserne. Der er en kæmpe vækst i forsinkelser, der er mere end fordoblet den her sommer. Det er kommet bag på os,« siger han.

SAS om dom: Understreger at passagersikkerhed skal først

Trods teknologisk udvikling og længere flyvetider er forsinkelserne nemlig eskaleret. Der er sket en stigning i flyforsinkelser på knap 60 pct., når man sammenligner forsinkelserne i juli 2017 med juli 2018 i Kastrup Lufthavn. Det viser tal fra Flyforsinkelser.dk, der havde rekordmange forsinkelser sidste år - en rekord som er blevet slået igen i år.

Det er bl.a. pga. den såkaldte knock-on effect. Et flys forsinkelser vil påvirke resten af flyprogrammet. På den måde bliver alle fly forskudt. Det er en af grundende til de mange forsinkelser, forklarer Johan Fugmann.

En del af forklaringerne er også, at der har været flere flystrejker, og at der har været for stor optimisme omkring at nå de angivne flytider sammenlignet med den stigende travlhed i luften de sidste 10 år. Den længere flyvetid pga. "scheduel padding", håber Johan Fugmann derfor kun vil blive brugt mere.

»Det er en indikation på, at reglerne virker og har indflydelse. Det kommer især rejsende fra andre lande til gavn, hvor man ikke får kompensation, og hvor flyselskaberne er ligeglade med passagererne,« forklarer han.

Selvom flyvetiderne har været stigende de seneste år, er punktligheden med at nå frem faldet med 10 pct., ifølge Which?.