Stor stigning i krydstogtskibe: De vil se hele Danmark

De er nemme at få øje på i bybilledet, når de kommer gående i store flokke fra havnen. Og der er kommet flere af dem. Krydstogtturisterne. Med et bykort i hånden, kamera om halsen og en guide i spidsen, er de klar til at udforske den danske kultur.

Krydstogthavne i Danmark København

Aarhus

Aalborg

Fredericia

Rønne

Hundested

Kalundborg

Skagen

Kilde: Kilde: CruiseCopenhagen

I 2017 lagde 463 krydstogtsskibe til i de danske havne. I 2007 var tallet 348, hvilket er en stigning på 33 procent fra 2007 til 2017. Den stigende udvikling skyldes i høj grad, at havnene udenfor København er kommet på banen.

Det viser tal fra Danmarks statistik.

I København har antallet af besøgte krydstogtskibe været nogenlunde stabilt fra 2007 til 2017, hvorimod de øvrige havne er steget fra 60 krydsstogtskibe til 130.

I Fredericia har de gjort en særlig stor indsats for at tiltrække krydstogtskibene til byen. Både i 2017 og 2018 har de haft besøg af otte krydstogtskibe.

Blandt andet fortæller teamleder i VisitFredericia, Heidi Hammer Lings, at de har ansat en cruisekordinator til dels at tiltrække redderierne og dels at give gæsterne den bedst mulige oplevelse i byen: »Når skibene kommer til havnen, står vores guider klar til at modtage gæsterne. Og den gode oplevelse er hele byen med til at give - både hjælpsomme borgere og de lokale attraktioner. Alle er de med til at give dem en bid af det lokale Danmark.«



I Fredericia gør alle byens borgere end stor indsats for at få krydstogtturisterne til at føle sig velkomne. Foto: Claus Fisker/ Fredericia Kommune.

Fredericia vil gerne skille sig ud fra de større havnebyer som København og Aarhus, og det gør de blandt andet ved at invitere turisterne med hjem i stuen: »Gæsterne er glade for at komme tæt på den lokale, danske kultur. Blandt andet er det blevet vældigt populært med ''meet the locals-konceptet'', hvor de kommer på besøg hos en dansk familie, drikker kaffe og spiser smørrebrød. Det er her vi virkelig kan brande os selv,« udtaler Heidi Hammer Lings.

Det kan dog være lidt af en udfordring at få krydstogtkabalen til at gå op. Redderierne planlægger langt ud i fremtiden, så de danske havnebyer skal hele tiden være på forkant med at sælge sig selv. Heldigvis har Fredericia gode kort på hånden og forventer at få besøg af 20 skibe i 2019.