Europas højeste bygning er snart færdig

Efter to og et halvt års arbejde er europas højeste bygning snart færdig, skriver CNN.



Lakhta Centerets tårn er målt til 462 meter, og bliver derfor den første ''superskyskraber'' i Sankt Petersborg, når den forhåbentligt står færdigt i slutning af 2018. Dermed er der snart endnu en grund til at besøge Ruslands kulturelle hovedstad, medmindre man altså lider af højdeskræk.



Med udsigt til den Finlandske golf, bliver der nemlig mulighed for at spise middag i 360 meters højde på havnefronten i Sankt Petersborg. For udover at det russiske olieselskab Gazprom Neft får sit hovedkvarter i bunden af bygningen, vil den også blive åbnet for offentligheden. Blandt andet med fitnesscenter, museum, planetarium og restaurant.

Men det er med at holde godt fast i pelshuen, hvis man begiver sig op i den øverste del af tårnet, for at opleve udsigten. Vinden kan nemlig nå en fart på 85 m/t, når det blæser mest. Derfor er der også bygget glasruder rundt om udsigtsetagen, så man roligt kan drikke sin kaffe og nyde panoramaudsigten udover havet og byen.



The Lakhta Center skriver på deres hjemmeside, at de har forhåbninger om at tårnet skal være en bemærkelsesværdig del af den eksisterende turistrute i Sankt Petersborg.

Rusland, og særdeleshed Sankt Petersborg, har med Lakhta Centerets tårn nået nye højder, og kan bryste sig med at være blevet kåret til den 13. højeste bygning i verden.