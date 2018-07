Munk i japansk tempel fik nok af utilfredse kommentarer på hotelsite: »Det er det japanske klosterkøkken, din uuddannede nar«

»Den vegetariske aftensmad og morgenmad var helt ulig noget mad, jeg nogensinde har smagt. Mærkelig.«

Sådan lød en af kommentarerne på hotelbookingsitet Booking.com til pensionatet, som er tilknyttet det japanske tempel Sekishoin Shukubo, tæt på Osaka. Og den fik en af munkene til at reagere skarpt, hvorefter hans kommentarer fik liv på Twitter.

»Ja, det er det japanske klosterkøkken, din uuddannede nar,« lød kommentaren med templet som afsender. Den var ikke den eneste af sin slags fra den vrede munk.

Da en af gæsterne bemærkede, at stedet var en smule turistet, lød svaret: »Du er en del af det«.

En anden beklagede sig over den manglende information om munkelivet og templets historie, og da skrev munken:

»Bare fordi du er vesterlænding, betyder det ikke, at du bliver behandlet anderledes (...) Hvis du er så interesseret i munkelivet, burde du barbere hovedet og blive munk.«

En gæst mente, at stedet føltes mere som et hotel end som et tempel, hvortil svaret lød, at detet tempel og ikke et hotel.

»Vi kan ikke tage ansvaret for dine urealistiske forventninger.«

Munken, Daniel Kamura, som selv stammer fra USA, men har boet i Japan de sidste fem år, siger til The Guardian , at han er ked af den hårde tone og beklager, at han bandede i én af kommentarerne. Men han er træt af turisternes arrogante indlæg, lyder det.

»Selvfølgelig taler de ikke ét ord japansk, og de kommer her og forventer, at alt bliver serveret på et sølvfad.«

»Man bliver utålmodig, selv om man er en munk eller en præst. Det skal jeg arbejde med.«

Daniel Kamura oplever, at mange fejlagtigt regner med, at det er et luksushotel.

»Jeg forsøger at forklare, at man ikke kan forvente luksus, når man kommer til klosteromgivelser.«

Templet blev grundlagt for 1100 år siden og ligger på Mount Koya, som i 2004 kom på Unescos verdensarvliste, og siden er antallet af turister til området steget voldsomt.