Stor fremgang for dansk turisme i maj

Antallet af overnatninger på danske hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og i lystbådehavne steg i maj samlet med hele 283.700, eller 9 pct., ift. samme måned sidste år, oplyser Danmarks Statistik.

Maj måned var præget af ekstraordinært høje temperaturer og ifølge DMI den varmeste maj, siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.

Det kunne de danske campingpladser og lystbådehavne bl.a. nyde godt af, og tallene taler deres tydelige sprog med 123.500 flere overnatninger på campingpladser sammenlignet med maj 2017 og 30.100 flere overnatninger i lystbådehavnene.

Den markante fremgang for samtlige overnatningsformer skal også ses i lyset af, at pinsen i år lå i maj, mens den sidste år lå i starten af juni. Samtidig gav afholdelsen af VM i ishockey i Danmark anledning til stor fremgang i antallet af overnatninger fra de deltagende nationer.

Det har man ikke mindst kunnet mærke i Herning.

I den midtjyske by var der 5.700, eller 92 pct., flere udenlandske overnatninger i maj 2018 sammenlignet med maj 2017. Der var bl.a. en markant fremgang i finske, schweiziske og canadiske overnatninger med stigningsprocenter på hhv. 1.347 pct., 1.978 pct. og 786 pct. Netop disse nationer deltog alle i VM.

For Københavns vedkommende var der en stigning på 54.000, eller 12 pct., i udenlandske overnatninger i maj i forhold til maj måned sidste år. Her var det også VM-deltagende nationer såsom Finland, Rusland, Schweiz, Slovakiet, Sverige, Tjekkiet og Canada, som stod for de største stigninger.

Samlet blev der således i maj 2018 foretaget 39.600, eller 52 pct., flere overnatninger af gæster fra disse syv nationer end i maj 2017.

De overvældende besøgstal giver mod på at få flere store arrangementer til byen, fortæller direktør i VisitDenmark Flemming Bruhn.

»Hvad ishockey-VM har betydet i kroner og ører er ved at blive opgjort, så det ved vi ikke endnu. Men en begivenhed som denne har enormt stor brandingmæssig betydning. Vi så, hvor flot VM i landevejscykling for nogle år siden præsenterede København og Nordsjælland. I år havde vi en fantastisk maj måned med godt vejr og en masse glade fans, der fik en god oplevelse. Ud over at de har lagt penge på hoteller, spisesteder og barer, så har de også delt billeder og gode minder fra værtsbyerne på de sociale medier,« forklarer Flemming Bruhn.

I sidste uge var en delegation i Frankrig for at få Tour de France til Danmark inden for en overskuelig fremtid. De næste store begivenheder på dansk grund er bl.a. VM i herrehåndbold, der afvikles som et delt værtskab med bl.a. Herning og København som hovedaktører. København bliver desuden værtsby for fire kampe under EM i fodbold i 2020.