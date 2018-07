Flyskræk: Tre råd til dig der frygter flyveturen

Det kan være en stor udfordring at komme frem til badestranden sydpå, hvis frygten for flyveturen fylder alt for meget.

Men der er en række ting, man kan gøre og øve sig på, for at oplevelsen bliver mere behagelig.

Det er altid en god idé at komme i god tid, så man ikke har stress over at miste sit fly oven i angsten. Derudover skal man holde sig fra alkohol og fortælle flypersonalet om sin frygt. De er nemlig trænet i at tackle den situation.

Flyskræk kan godt behandles, så det forsvinder, men hvis man ikke har nået at arbejde med det intensivt inden denne sommerferie, så har Lotte Sabroe Graversen, der er tankefeltterapeut og blandt andet behandler folk med flyskræk, tre konkrete fif.

1) Vind over amygdala

Man skal ifølge Lotte Sabroe Graversen lære amygdala - frygtcenteret i hjernen - at det ikke er farligt at flyve, for ellers tager reptilhjernen styringen, og frygten vinder.

- Man skal tvinge frygten væk, så det er mig, der har magten over frygten, og ikke frygten, der har magten over mig, siger hun.

- Et godt råd til det er at holde øje med alt, der fungerer. Se på, hvad virker omkring dig. Det kan være en dejlig blødhed i sædet, som man mærker, et smil fra en stewardesse, at der var plads til bagagen i flyet, eller at stemmen i højttaleren er rar, siger hun.

Dernæst er det vigtigt at være i nuet. Og det kan man blandt andet gøre ved at fokusere på sin krop og lave noget med kroppen - for kroppen kan kun være i nuet.

- Man kan fokusere meget koncentreret på at smage på maden, man spiser, man kan røre ved armlænet, ae sin sidemakker eller have en sten med i lommen, som man bevidst gnider på, siger hun.

2) Lav en øvelse hjemmefra

Man kan forberede sig hjemmefra på situationen, så når man står i lufthavnen, har man et mentalt værktøj, man kan hive frem.

- Derhjemme laver man en imaginær cirkel, som man lægger på gulvet. Så tænker man på, hvilke værdier man har brug for, når man skal ud at flyve. Det kan være ro, mod, tryghed eller noget andet, siger Lotte Sabroe Graversen og fortsætter:

- De værdier lægger man så en efter en ned i cirklen og går ind i cirklen. Her mærker man værdierne og ligesom suger dem til sig.

Den imaginære cirkel kan man så tage med sig i lommen, og når man så står i lufthavnen, tager man den frem og stiller sig i cirklen og mærker energien fra de værdier.

3) Dæmp angst med banketeknik

Med tankefeltterapi behandler man blandt andet ved at stimulere energibaner i kroppen - kaldet meridianer. Det er lidt ligesom akupunktur - dog uden nåle.

I stedet banker man forskellige steder på kroppen med fingrene. Ifølge Lotte Sabroe Graversen kan man bruge den teknik til at dæmpe angsten med.

- Der er et punkt i ansigtet lige under øjet - et meridianpunkt, det kan man sidde og banke på, og så kan man skifte mellem at banke på hånden, hvor der også er et punkt lige mellem ringfinger og lillefinger. Det hjælper, og det virker også på højdeskræk og andre slags fobier, siger hun.

/ritzau fokus/