Undersøgelse bekymrer: Danskerne aner ikke, om de er vaccineret

Trods det gode danske sommervejr, drager mange danskere i disse uger mod sydlige himmelstrøg.

Mens nogle holder ferie på velkendte destinationer som Kroatien, Norditalien og Sydfrankrig, vælger andre mere eksotiske rejsemål, der kræver vacciner, hvis man vil undgå risiko for at blive smittet med f.eks. hepatitis, også kendt som leverbetændelse.

En ny undersøgelse foretaget af YouGov blandt 1.015 danskere viser imidlertid, at mange slet ikke ved, om de er vaccineret – eller om de burde være det.

Næsten en ud af fem adspurgte (17 pct.) ved således ikke, om de er vaccineret mod hepatitis A, og lidt flere (20 pct.) ved ikke, om de er vaccineret mod hepatitis B. Hver fjerde (25 pct.) ved ikke, om de er vaccineret for begge dele.

Men hvis man er i tvivl om, hvorvidt man er vaccineret eller ej, hvad gør man så: hvem kontakter man?

»Man kan starte med at kigge på Det Danske Vaccinationsregister (DDV) og tjekke, om der er nogen vacciner, der er registreret der. Ellers skal man have fat i ens egen læge eller den vaccinationsklinik, som gav én vaccinerne,« forklarer læge Mogens Rishøj fra Danske Lægers Vaccinations Service.

Udover at mange ikke ved, om de er vaccineret eller ej, har flere af respondenterne heller ikke undersøgt, om deres næste feriedestination potentielt kan give dem værre onder end maveproblemer og solskoldede skuldre. Ifølge undersøgelsen kender 4 ud af 10 (39 pct.) f.eks. ikke risikoen for at blive smittet med hepatitis A eller B på deres næste rejsedestination.

Det er bekymrende, mener Mogens Rishøj:

»Hepatitis A og hepatitis B er alvorlige sygdomme, og man bør som rejsende være opmærksom på, hvad smitterisikoen er de steder, man rejser hen, ligesom det er en god idé at tjekke op på sin egen vaccinehistorik. Hvert år indlægges flere børn og voksne med hepatitis A, og selv smittede børn, der umiddelbart virker raske, kan smitte andre børn i daginstitutioner og skoler. Også hepatitis B er en alvorlig sygdom, der potentielt kan være dødelig, og nogle må leve med sygdommen resten af livet, hvis de får den. Derfor er det bekymrende, at mange danskere ikke er opmærksomme på sygdommene, når de rejser,« siger Morten Rishøj i en kommentar til undersøgelsen.

Ubeskyttet sex og tatoveringer øger smitterisiko

Risikoen for at blive smittet med hepatitis A eller B er særligt stor i f.eks. Afrika, Asien og Sydamerika, hvor et stigende antal danskere rejser til hvert år.

Hepatitis A smitter bl.a. gennem mad eller vand forurenet af afføring, og hvis hygiejnen ikke er i orden i gadekøkkener, er der risiko for at blive smittet med hepatitis A gennem maden. Hepatitis B smitter bl.a. gennem sex og blod og er 100 gange mere smitsomt end HIV.

Næsten halvdelen (46 pct.) svarer i undersøgelsen, at de spiser mad fra gadekøkkener, når de er ude at rejse. 1 ud af 10 (9 pct.) har ubeskyttet sex med nye partnere på rejser, og 1 ud af 10(12 pct.) får lavet tatoveringer eller piercinger i udlandet.

Danskere bliver dermed jævnligt udsat for smittefare, når de rejser, og derfor er det vigtigt, at de kender deres egen vaccinehistorik og smittefaren på deres rejsedestination, siger Mogens Rishøj:

»Det er vigtigt, at danskerne tager smitterisiko alvorligt. Danskernes rejseadfærd betyder, at de udsætter sig selv – og dermed potentielt andre – for en stor smitterisiko. Det er vigtigt at være opmærksom på, når man rejser til lande med risiko for at blive smittet med f.eks. leverbetændelse,« mener Mogens Rishøj og fortsætter:

»Et færdiggjort hepatitis A-program (2 doser) holder i 40 år. Et færdiggjort hepatitis B-program (3 doser) er livsvarigt. Prisen på vacciner svinger fra klinik til klinik. Vacciner er ikke underlagt en fast takst fra Staten. Det betyder, at den enkelte klinik i princippet kan sætte prisen på vacciner, som de gerne vil.«

En kombination af vaccination mod hepatitis A og B koster dog gerne omkring 750 kr. Tjek med egen praktiserende læge, om han eller hun tilbyder denne service.