Kom i god tid: Fredag kan blive Københavns Lufthavns mest travle rejsedag

Vejret er ganske vist lige så sommerligt i Danmark som på flere af danskernes foretrukne feriedestinitioner, men det afholder os ikke fra at rejse udenlands.

I hvert fald forventer Københavns Lufthavn, at fredag bliver den travleste dag i lufthavnen nogensinde. I alt 110.000 rejsende skal forventeligt igennem systemet, skriver DR.

»Vi har chartergæster, der skal på ferie. Vi har erhvervsrejsende, som stadig er i fuld gang, for hele Europa holder jo ikke sommerferie endnu. Og så har vi et cruiseskib i Københavns Havn, hvis passagerer skal hjem i dag via Københavns Lufthavn,« siger Christian Poulsen, teknisk direktør i Københavns Lufthavn til DR.

Alligevel opfordrer man de rejsende til at tjekke ind hjemmefra eller ankomme til lufthavnen i god tid.

Men hvad er god tid?

Til Politiken siger Lars Lemsche, kommunikationsrådgiver i Københavns Lufthavn, at det er en god idé at komme to timer før, hvis man skal flyve inden for Europa og tre timer før, hvis man skal uden for Europa eller til Schengenlande som Tyrkiet.

Andre tidsbesparende tips er at pakke tasken korrekt. Det vil sige, at der ikke må være legetøjspistoler, sakse, knive og vækser med mere end 100 ml. i håndbagagen. Lemsche råder også til, at man lægger iPad og anden elektronik øverst i håndbagagen, så det hurtigt kan tages ud ved sikkerhedstjek.

Man har allerede tidligere på sommeren haft passagerantal i samme liga, og derfor forventer lufthavnen at kunne klare presset uden problemer.

Årets hidtil mest travle dag blev 26. juni med 109.322 rejsende. Lufthavnen rundede for første gang en milepæl med 100.000 passagerer på samme dag i 2016.

»I dag, blot to år senere, er 100.000 passagerer dagligt det nye normale på de travle rejsedage. Der var i juni hele 14 rejsedage med flere end 100.000 passagerer,« sagde administrerende direktør i Københavns Lufthavn, Thomas Woldbye, for nylig i en pressemeddelse.

I år har lufthavnen indført fire særlige familiebånd, så børnefamilierne har god tid til at komme igennem.