Airhelp: Flyselskab skylder sine passagerer knap 900 millioner i kompensation

Transportministeren har bebudet, at han vil indføre hårdere straf til de flyselskaber, som enten nægter eller er for sløve til at betale den kompensation, som flypassagerer kan have ret til.

Dine rettigheder I tilfælde af mere end tre timer forsinket eller aflyst fly eller ved nægtet boarding, så har flypassagerer ret til økonomisk kompensation på op til 600 euro per person.

Dette gælder hvis din afgang har været fra EU, eller at flyselskabet er baseret i EU.

Derudover skal grunden til din forsinkelse, aflysning eller nægtet boarding være flyselskabets skyld.

Du skal gøre krav på din kompensation inden for 3 år.

Ekstraordinære omstændigheder, som dårligt vejr eller sundhedsmæssige nødlandinger kan flyselskaberne ikke få skyld for og skal i disse situationer ikke udbetale kompensation. Kilde: Airhelp/Flypassager.dk

Et sådan tiltag er særdeles tiltrængt, mener man hos Forbrugerrådet Tænk. Samme melding får man hos virksomheden Airhelp, der de seneste fem år har hjulpet flypassagerer med at få erstatning for forsinkede, aflyste eller overbookede fly verden over.

Her er erfaringen nemlig, at det ikke er alle flyselskaber, der er lige effektive til rent faktisk at udbetale økonomisk kompensation, selvom de gældende regler på området er klare.

»Flere flyselskaber prøver at trække tiden i håb om, at flypassagererne så opgiver deres krav på kompensation,« siger Henrik Zillmer, der er direktør og medstifter af Airhelp.

Ved at have analyseret over 27.000 erstatningskrav har man hos Airhelp eksempelvis fundet frem til, at det som passager er »næsten umuligt« at få kompensation for en forsinket eller aflyst flyrejse hos lavprisselskabet Easyjet.

Således skulle Easyjet kun have udbetalt kompensation i mindre end 2 pct. af erstatningssagerne - medmindre flyselskabet havde modtaget et officielt brev fra et advokatselskab.

»Vores data viser, at alene i 2017 er Easyjets samlede kompensationsberettigede sager løbet op i en værdi over 120 millioner euro, næsten 900 millioner kroner - så der er rigtig mange penge at hente for berørte passagerer,« siger Henrik Zillmer og fortsætter:

»Vi opfordrer EasyJet til at dele deres data med offentligheden for at bevise andet.«

Hos Easyjet kan man imidlertid »bestemt ikke genkende« det billede, Airhelp tegner. Selskabet ønsker dog ikke at fremlægge dets data, som angiveligt skulle modsige Airhelps beregninger.

»Easyjet tager sit ansvar i henhold til EU's passagerforordning 261/2004 yderst alvorligt og vil altid betale erstatning, når det er påkrævet,« lyder det i stedet fra Holly Mitchell, der er talsmand for Easyjet, i en skriftlig kommentar.

»Vi ønsker at gøre det så nemt som muligt for vores passagerer direkte at gøre krav på erstatning hos os frem for unødigt at skulle ofre en betydelig del af deres kompensation til andre organisationer som Airhelp,« lyder det videre fra Holly Mitchell.

Men hos Forbrugerrådet Tænk ser man virksomheder som Airhelp, der mod et gebyr tilbyder at stå for hele processen med at gøre krav på passagerens kompensation, som et »nødvendigt onde«.

Vibeke Myrtue Jensen fra Forbrugerrådet Tænk

»Jeg vil til enhver tid anbefale den officielle og gratis klagevej og synes ikke, at det er i orden, at du som forbruger skal betale en bid af den kompensation, du er berettiget til,« siger Vibeke Myrtue Jensen, der er politisk rådgiver på miljø- og transportområdet hos Forbrugerrådet Tænk, og tilføjer:

»De her klagefirmaer har imidlertid været med til at gøre forbrugerne opmærksomme på, hvad de er berettigede til, ligesom de har lagt et pres på flyselskaberne.«

Ifølge en undersøgelse, som Yougov tidligere på året har foretaget for Airhelp blandt voksne flyrejsende i en række europæiske lande, kender 85 pct. ikke til deres rettigheder.

At mange passagerer ikke kender til reglerne og dermed aldrig får søgt kompensation, hvis eksempelvis flyet til Mallorca er mere end tre timer forsinket, er noget man også hos Forbrugerrådet Tænkt har erfaret.

Vibeke Myrtue Jensen håber dog, at endnu flere fremover vil blive bevidste om deres rettigheder, og at ministerens nye tiltag kan gøre det lettere og hurtigere for den enkelte passager at få det økonomiske plaster på såret, som visse typer flyforstyrrelser altså giver ret til.