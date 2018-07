Gør dit kæledyr trygt ved at blive passet i ferien

Sol, sommer og sydlige himmelstrøg. Sådan lyder opskriften på den perfekte ferie for mange danskere.

For landets kæledyr kan sommerferien til gengæld være en prøvelse at komme igennem, når familien er rejst udenlands.

Det betyder nemlig, at Fido eller Felix typisk må en tur i dyrepension eller passes af naboen, mens ejerne nyder et afbræk fra hverdagen.

En tryg ferie for dit kæledyr Sørg for, at dyret har prøvet at være i et fremmed miljø før, inden I tager afsted på sommerferie.

Hvis dit kæledyr skal i pension, er det vigtigt, man som ejer har besøgt stedet og godkendt forholdene på forhånd.

Skal dyret passes privat, bør passerne sættes grundigt ind i kæledyrets vaner, ligesom de skal kende nummeret på den dyrlæge, man bruger, hvis der skulle opstå noget. Kilder: Jens Jokumsen, Hanne Knude Palshof

Hvordan forbereder man bedst sit kæledyr på den omvæltning?

- Det er først og fremmest vigtigt, at dyret har prøvet at være i et fremmed miljø, inden man tager på ferie, siger Jens Jokumsen, som er Familiedyrschef hos Dyrenes Beskyttelse.

- Hvis dyret for eksempel ikke har været i pension før, så kan det være en voldsom oplevelse, fordi alt er nyt, og der er fremmede dufte og mennesker, som det ikke kender i forvejen, uddyber han.

Dyrefoder fra supermarkedet står distancen

Helt konkret foreslår Jens Jokumsen derfor at lade sin hund eller kat overnatte en enkelt nat i den pension, hvor dyret skal bo, eller besøge de folk, som skal passe kæledyret.

- Så vil ens hund eller kat være helt tryg ved at være der, når man tager afsted på ferie, fordi dyret kender omgivelserne i forvejen, forklarer han.

Samtidig er det en god idé at tjekke Fødevarestyrelsens hjemmeside, hvor alle landets pensioner fremgår med en smileyordning, der til forveksling minder om den, man giver fra restauranter eller bagerier.

- Her kan man se, om pensionen har fået en glad eller sur smiley i forhold til for eksempel hygiejne og pladsforhold, fortæller Hanne Knude Palshof, som er formand for Den Danske Dyrlægeforenings faggruppe for Familiedyr.

Hun anbefaler desuden, at man slår et smut forbi den pension, man har i kikkerten til sit kæledyr, så rammerne er godkendt, inden turen går sydpå.

- Man vil hurtigt kunne få en fornemmelse af, om pensionen er et godt sted for ens hund eller kat. Hvis der eksempelvis står flere stressede hunde og gør, så er det måske ikke lige stedet at sende sit kæledyr hen, siger Hanne Knude Palshof.

Skal kæledyret passes privat, er det først og fremmest vigtigt, at vedkommende kender dyrets rutiner indgående, forklarer Jens Jokumsen.

- Det gælder alt fra fodervaner til daglige lufteture, og så skal passerne også vide, hvilken dyrlæge man bruger, hvis uheldet nu skulle være ude, siger han.

Pas og vaccine: Gør dit kæledyr klar til at rejse

Alt det bør man ifølge familiedyrschefen sørge for at skrive ned i en vejledning, så huskelisten ikke kun bliver overdraget mundtligt til passerne.

- Skulle man glemme de her ting, kan man jo af gode grunde ikke spørge dyret om, hvornår det for eksempel plejer at få sit foder, bemærker Jens Jokumsen.

Uanset om Fido eller Felix skal passes privat eller i pension, er det en god idé at tage et par ejendele med fra hjemmet, som kæledyret kender godt.

- Det kan være dens kurv, legetøj eller tæppe, for det vil give dyret en tryghed, hvis det skal være i et fremmed miljø, hvor alt er nyt, siger Jens Jokumsen.

/ritzau fokus/