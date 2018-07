Kør selv-ferie: Sådan undgår du de værste køer

"Hvornår er vi deeeeer?", lyder det fra bagsædet, mens du snegler dig afsted på autobahn.

Der kan være langt til Middelhavets blå bølger, når du rammer bilkø efter bilkø, og den planlagte rute pludselig tager ekstra lang tid.

Men der er ting, man kan gøre, for at minimere kø-risikoen på bilferien.

Bilferie uden kø Kør helst hjemmefra torsdag aften eller fredag morgen i stedet for fredag eftermiddag eller lørdag morgen.

Vælg A9-motorvejen gennem Tyskland, hvis muligt.

Medbring et papirkort over de store veje, så du har overblik, hvis I skal ændre på ruten.

Vejdirektoratets hjemmeside viser aktuelle kø-prognoser over de danske veje.

Adacs hjemmeside viser aktuelle kø-prognoser over de tyske motorveje.

De største danske udrejsedage ligger i starten af sommerferien, mens mange kører hjem i uge 31 og 32. Derfor vil der være stor belastning på de danske veje i disse perioder. Kilder: FDM, Adac, Vejdirektoratet, trafikinfo.dk.

Eksempelvis ved at navigere efter en gps, som modtager live-trafikmeldinger, forklarer Karsten Meyland Lemche, der er testkører på FDM’s magasin, Motor.

På den måde viser gps'en nemlig ikke bare et øjebliksbillede, men også hvor der tidligere har været kø, og hvor der formentlig bliver det igen.

Bilsammenbrud: Undgå de typiske faldgruber på bilferien

- Så kan den se, at det er ved at snerpe til, og så vil den foreslå en alternativ rute. Og på den måde vil du få optimeret din gennemsnitsfart og minimeret din kø-tid, uden at du skal tænke så meget over det, siger han.

Her er særligt TomTom Go og Google Maps gode, og begge kommer i en app-udgave, du kan hente ned på telefonen, forklarer Karsten Meyland Lemche.

Hjemmefra kan du også læse op på, hvordan du undgår de forudsigelige køer, som eksempelvis vil opstå på grund af vejarbejde.

Vejdirektoratet har en oversigt over den forventede ferietrafik og vejarbejde på de danske veje. Det kan du se på trafikinfo.dk.

Og hvis du skal køre gennem Tyskland, har Tyskland største bilistforening, Adac, tilsvarende kø-prognoser på sin hjemmeside. En oversigt, som FDM også har oversat til dansk.

- Det kan du bruge til at sidde hjemmefra og sige: Hvordan kan jeg undgå at komme derned, hvor der er den lange strækning med vejarbejde? Og burde vi i stedet køre over Berlin?, forklarer Karsten Meyland Lemche.

Tyskland har nemlig tre hovedårer nedad: Motorvej A1, som ligger til venstre. A7, som ligger i midten. Og A9, som ligger til højre.

Bilferien sydpå kan få en langsom start: Forbered dig på 110 km vejarbejde inden Hamborg Vejarbejde præger store dele af Autobahn A7 ned mod Hamborg her til sommer, og det kan give op til seks timer forlænget rejsetid. Tyske ADAC anbefaler i stedet A9, hvis man skal til Norditalien og kører på de mest belastede dage.

- Og hvis du kan vælge mellem de tre motorvejsstrækninger, så skal du gå efter A9 i stedet for A1 og A7. Fordi både A1 og A7 har vejarbejde, siger Karsten Meyland Lemche.

Hvis du bor i Jylland eller på Fyn vil du dog typisk sværge til A1 eller A7, fordi du ellers skal tage Rødby-Puttgarden-færgen. Men så kan du i stedet være strategisk med hensyn til, hvornår på døgnet du kører, forklarer Karsten Meyland Lemche.

- Fordi det er en dum idé at lande i de store byer - som for eksempel Hamburg - når de kører til og fra arbejde. Og der er nogle tyskere, som har ferie senere end os andre, siger han.

Her kan du overveje, at dreje sin døgnrytme en smule. Der er nemlig færre på motorvejen i nattetimerne, forklarer Karsten Meyland Lemche.

Til gengæld skal du være sikker på, at du er vågen nok – og gerne være to chauffører om opgaven.

- Hvis du tager en overnatning, kan du eksempelvis lægge den klokken to om natten i stedet for klokken ti om aftenen. Fordi så kører du i nogle nattetimer, hvor du faktisk kan være rimelig frisk, og du ødelægger ikke dagen efter, forklarer Karsten Meyland Lemche.

- Så er du måske først oppe og spise morgenmad ved 10-tiden, og så er du igen uden om storbyernes værste trafik, fordi folk er kommet på arbejde på det tidspunkt.

