Ferieguide: Beskyt dit kreditkort mod misbrug

En udlandsrejse i sommerferien kan brat gå fra at være kanon til at være kaos, hvis ens kreditkort bliver spærret, og man ikke længere kan bruge det.

Der er dog en række ting, man selv kan gøre for ikke at stå med håret i postkassen, fortæller specialkonsulent i Penge- og Pensionspanelet Morten Holm Steinvig.

- Man skal passe på sin pinkode, for man hæfter selv for en afluret pinkode. Så hold øje med, at den ikke bliver afluret, når man taster koden, siger han.

Pas på, og vær forberedt Skjul altid din pinkode, når du taster den.

Udlever aldrig din pinkode til nogen.

Lad ikke dit kreditkort ude af syne.

Medbring eventuelt flere kreditkort.

Hold løbende øje med din konto.

Tjek din konto igennem, når du er kommet hjem, og gør indsigelse til din bank, hvis noget ikke passer. Kilder: Morten Holm Steinvig, Ikano Bank. Kilder: Morten Holm Steinvig, Ikano Bank.

Det koster 1200 kroner i selvrisiko ved misbrug af ens kreditkort.

Oplev vikinger og verdensarv i Sjællands nationalparker

- Man skal heller ikke lade sit kort være ude af syne, når man er på en restaurant. Så lad være med at acceptere, at tjeneren tager kortet med ud bagved, hvor du ikke kan se det, siger han.

For at undgå at man havner i en situation, hvor man ikke kan betale sin hotelregning eller taxatur, så kan man også overveje at tage mere end ét kreditkort med på ferien, anbefaler Henrik Staulund, administrerende direktør i Ikano Bank.

- Det ekstra kort er en backup, hvis der opstår problemer, eller man mister sit betalingskort på rejsen, siger han.

Og har man flere kort med, så opbevar dem forskellige steder, så man ikke risikerer at miste begge, hvis man er udsat for et tyveri.

Henrik Staulund fortæller, at banken også altid anbefaler kunderne, at de vurderer stedet, hvor de vil handle. Virker det fornuftigt, eller har man en dårlige mavefornemmelse?

- Det er altid godt at have nogle kontanter på sig, som man kan bruge i stedet for at bruge sit kort mistænkelige steder, anbefaler han.

Er du i New York? Så er en usædvanlig kunstoplevelse kun halvanden time væk Et besøg i lillebyen Beacon med et af USA's mest spændende museer for moderne kunst kan stærkt anbefales.

Man kan med fordel veksle penge hjemmefra eller hæve i en automat på destinationen. Hæver man på feriestedet, så er der et par gode huskeregler.

- Man skal altid vælge den lokale valuta og ikke egen valuta, når man skal hæve penge i udlandet, hvis man vil undgå at betale et omregningsgebyr, siger Morten Holm Steinvig.

Og så skal man prøve at hæve så få gange som muligt, da det koster et gebyr på 30-50 kroner, hver gang man bruger kortet i en hæveautomat.

Det er også en god idé undervejs at holde øje med sit forbrug og et eventuelt misbrug, så man kan få det stoppet hurtigst muligt.

Husk også at gennemgå dine kontoudtog efter ferien for at se, om de stemmer overens med dit forbrug, råder Henrik Staulund.

- Hvis man har mistanke om, at andre kan have fået fingre i ens oplysninger, eller man har været på ferie i et land, hvor kopiering ofte forekommer, kan det være en god idé at skifte kortet ud, når man kommer hjem, siger han.

Og rejser man uden for alfarvej, så giv gerne banken besked inden. Så risikerer man ikke, at kortet bliver spærret, fordi transaktionerne ser mistænkelige ud.

/ritzau fokus/