Tag cyklen til gemt natur på de danske panoramaruter

Er I mest til rovfuglenes rige, kommandøren og kaskelotten, naturens skatkammer, i skovens grønne stilhed eller måske vikinger og vadehavet?

Det er bare nogle af temaerne for de 26 panoramaruter, der ligger som naturskønne sløjfer på de to lange nationale cykelruter Vestkystruten og den danske del af København-Berlin-cykelruten.

- Panoramaruterne er en anden måde at holde cykelferie på. De er typisk mellem 20 og 40 kilometer. Det er dagsture med forskellige temaer, som man kan give sig i kast med, fortæller Ole Peter Sørensen, som er bestyrelsesformand i Foreningen Dansk Cykelturisme.

16 af panoramaruterne ligger langs den jyske rute, og 10 af ruterne finder man på ruten, der snor sig langs kysten på Sjælland, Møn, Lolland og Falster.

Ruterne har hver deres tema, og nogle er oplagte for børnefamilier, fugleelskere eller dem, der vil prøve at plukke frokosten i det grønne.

Vil man på en oplevelsesrig familietur på Sjælland, kan man eksempelvis tage turen fra Feddet til Faxe, som har fået navnet fed, fjord og fossiler.

Her kan familien cykle gennem hedelandskabet, gå på jagt efter 65 millioner år gamle fossiler og se på vandfugle og trækfugle ved Præstø Fjord. Hvis man er heldig, kan man spotte en havørn.

I Jylland bugter den nationale rute sig langs Vestkysten, og panoramaruterne her kan blandt byde på oplevelser i Naturpark Vesterhavet og i Nationalpark Vadehavet.

På den 31 kilometer lange panoramarute med navnet kommandøren og kaskelotten på Rømø har man god udsigt over Nordsøen. Her cykler man forbi kommandørgårdene, et museum over hvalfangere og ser et enormt skelet af en kaskelothval helt tæt på.

Fordi ruterne ligger som ekstra sløjfer på de to nationale cykelruter, kan man også sagtens kombinere flere panoramaruter til en længere cykeltur, som man har lyst til, fortæller Ole Peter Sørensen.

Vil man gerne nøjes med en lidt kortere tur, er der dog også råd for det.

- De fleste af panoramaruterne er lavet, så man kan klippe dem over på midten og tage en tur på omkring 20 kilometer. Så de fleste kan gøre det, siger Ole Peter Sørensen og tilføjer:

- Det gælder om, at man sætter tempoet efter sin formåen og nyder det undervejs. Hold ind, og få en tår at drikke og noget at spise.

/ritzau fokus/