Bilsammenbrud: Undgå de typiske faldgruber på bilferien

En ødelagt kobling, en overophedet motor eller et fladt batteri.

Der er ikke meget sjov ved bilferien, hvis den ender med timers ventetid i nødsporet på motorvejen.

Men der er faktisk ting, du kan gøre for at ruste dig mod de typiske sammenbrud. Eksempelvis ved at have styr på olien, forklarer Yasser Abaiji, der er teknisk konsulent hos FDM.

- For hvis der ikke er olie nok, eller kvaliteten ikke er god nok, så kommer det til udtryk som et mekanisk nedbrud, siger han.

Mekaniske nedbrud er nemlig en højdespringer, hvad angår fejlkilder på bilferien. Og mere end 50 procent af de nedbrud, som SOS Dansk Vejhjælp må rykke ud til i sommerperioden, skyldes mekaniske fejl, forklarer Yasser Abaiji.

Bliv klar til bilferien - Tjek oliepinden ofte, og sørg for, at olien er oppe ved maksimum. - Tjek, at bremsevæsken ikke er nede på minimummærket. - Tjek, at du kører med korrekt dæktryk, særligt hvis bilen er tungt læsset. - Få stresstestet batteriet, hvis det er gammelt eller længe siden, det er blevet testet. - Husk at medbringe de nødvendige forsikringspapirer. Kilder: Falck, Yasser Abaiji, FDM.

Derfor er det vigtigt at have styr på olien, understreger han. Og hvis det er lang tid siden, den er blevet skiftet, bør du få gjort det inden turen.

- Så olien er ny, frisk og kan håndtere eksempelvis de høje temperaturer. En frisk olie vil nemlig gøre, at motoren har noget ordentligt at arbejde med, forklarer Yasser Abaiji.

Han opfordrer til, at du tager en dunk olie med på turen og tjekker oliepinden jævnligt.

- Så hver gang man tanker, kan man lige trække oliepinden op og se, om der er behov for at efterfylde. Det er lidt oftere, end man normalt gør, men man bruger også bilen på en anden måde, siger han.

En anden hyppig fejlkilde er punktering. Og selv om man aldrig kan gardere sig helt mod punktering, kan det gøre en stor forskel, om man kører med korrekt dæktryk.

- Et lavt dæktryk vil både øge sliddet og gøre, at bilen ikke reagerer optimalt, når man drejer og bremser. Og et for højt dæktryk vil også have en negativ effekt. Så det skal være det korrekte tryk, siger Yasser Abaiji.

Her skal du tænke på, at dæktrykket ofte skal være højere, når du kører med en fuldt lastet bil. Så tjek i bilens manual, hvilket dæktryk der passer til hvilken vægt. Og sørg for, at der også er luft i reservehjulet, siger teknikkonsulenten.

Du bør også tage en status på batteriet inden afrejse. For med kølebokse, aircondition og tablets, der alt sammen tapper strøm, kan et gammelt batteri komme på overarbejde, forklarer Yasser Abaiji.

- Batteriet er simpelthen ikke gearet til det her overforbrug af el. Så det er vigtigt, at batteriet også er sundt, og det kan man få undersøgt og stresstestet på værkstedet, siger han.

Ellers risikerer du, at bilen ikke kan starte.

Det samme risikerer du, hvis du tanker forkert brændstof på. Så tjek en ekstra gang, at du kører hen til den rigtige stander, opfordrer Yasser Abaiji.

- For det står på et andet sprog, og hvis ikke man er opmærksom, kan det være, at man kommer til at tage dieselpistolen i stedet for benzinpistolen eller omvendt, siger han.

Dette problem kan særligt opstå, når man lejer bil i udlandet og ikke lige er opmærksom på, hvilken type man har fået.

/ritzau fokus/