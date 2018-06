Hvis uheldet er ude: Hold hovedet koldt og tag foto af skader på ferien

Bilen er pakket med badetøj og køletaske, og ruten går sydpå. Sådan ser manges sommerferie ud.

Men de færreste tænker nok over, at ferien også kan byde på trafikuheld i udlandet, som kræver, at man holder hovedet koldt og får de rigtige oplysninger, hvis bilen eller hovedet har fået buler.

I sådan en situation skal man særligt huske tre ting, fortæller Mette Lundstrøm Jørgensen, der er projektchef på UlykkesLinjen.

Huskelisten, hvis uheldet er ude Er du part i et færdselsuheld i udlandet, skal du huske følgende oplysninger om modparten: - Navn, adresse, e-mail og telefonnummer. - Navn på deres forsikringsselskab. - Registreringsnummer og nationalitet på bilen. - Dato, sted og land for uheldet. - Navn, adresse og telefonnummer på eventuelle vidner. - Hvis modparten er en lastbil med trailer, så er det registreringsnummeret på hovedvognen, der er vigtigst. Kilde: Forsikring & Pension.

- I panikken efter en ulykke kan man rigtig nemt blive forvirret og glemme de vigtige ting, særligt når man måske heller ikke kender sproget, siger hun.

- Men nummer et er, at man skal huske at få navn og adresse på modparten og navn på bilens forsikringsselskab, så man bagefter kan rejse et eventuelt erstatningskrav, siger Mette Lundstrøm Jørgensen.

Tag også gerne billeder af ulykkesstedet, modpartens bil og registreringsnummer samt eventuelle personskader. Spørg også, om du må tage et billede af modpartens id-kort.

Den næste vigtige ting er, at hvis nogen har overværet uheldet, så sørg for at få deres kontaktinformationer, siger Anja Lintrup Sørensen, der er konsulent hos Forsikringsoplysningen.

- Hvis der er nogen, som har overværet ulykken, så få vidneudsagn og navn, telefonnummer og adresse på de eventuelle øjenvidner, siger hun.

Råd nummer tre er, at hvis man oplever den mindste gene efter en ulykke - såsom smerter, lidt stivhed eller en bule - så skal man gå til lægen eller et hospital med det samme, selv om man tænker, at det ikke er noget.

- Fordi det er rigtig vigtigt at få dokumenteret en skade lige efter ulykken. For man kan ikke få erstatning for en skade, der ikke er dokumenteret umiddelbart efter ulykken, siger Mette Lundstrøm Jørgensen.

Så selv om man bare gerne vil køre hjem efter sådan en oplevelse, så skal man ikke ignorere smerter eller gener, lyder opfordringen.

- Det er vigtigt for at kunne dokumentere sammenhængen mellem skader og ulykken, påpeger Anja Lintrup Sørensen.

/ritzau fokus/