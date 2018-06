Få unikke oplevelser i de jyske nationalparker

Flokke af traner, brølende krondyr eller måske sort sol.

Danmark har fem nationalparker med vidt forskellige naturoplevelser. Her kan du læse om nogle af de unikke oplevelser, du kan få i de jyske af slagsen.

1) Nationalpark Thy

Fra Agger Tange til Hanstholm breder Nationalpark Thy sig. Parken grænser op til Vesterhavet, og naturkræfterne her er ikke til at tage fejl af.

Blæst, sand og salt har formet landskabet og dikteret det dyreliv, der kan bo i de barske omgivelser.

Her vokser klokkelyng og revling, der har bærrene sortebær, som man kan plukke. Der vokser også klokkeensian, og man kan få øje på sommerfuglen ensianblåfugl.

- Man kan se store ynglebestande af traner. Man kan være heldig at se 20-30 traner ad gangen. Og det er at være heldig, for de reagerer ret hurtigt på mennesker, fortæller Else Østergaard Andersen, som er leder af Nationalpark Thy.

I foråret og i sensommeren kan man høre tranerne trompetere, som det hedder. Og lyden kan høres på flere kilometers afstand.

Der er gode muligheder for at se traner i februar og marts, mens de i øjeblikket er sværere at se, fordi de passer på ungerne. Men de samler sig i større flokke igen i løbet af september, fortæller Else Østergaard Andersen.

- I september og oktober er der også chance for at høre krondyrene brøle og se hannerne, der har samlet sig om nogle hinder og kæmper mod andre hanner, siger hun.

Nationalpark Thy var Danmarks første nationalpark, og her kan man gå flere kilometer langs vandrestierne nærmest uden at møde andre.

2) Nationalpark Mols Bjerge

Kender du Jernhatten? Selv om det ikke lyder sådan, så er det faktisk et højt, grønt bakkeparti, som rejser sig 49 meter over havets overflade i Nationalpark Mols Bjerge. Her kan man vandre til toppen eller gå ned til stranden og snorkle.

Nationalparken ligger i Rønde på det sydlige Djursland og byder også på de nøgne bakker Stabelhøjene og mere frodige Trehøje, hvor man har panoramaudsigt fra toppen og kan se fra Aarhus til Ebeltoft. Herfra kan man også spotte de fire vige Kalø, Begtrup, Knebel og Ebeltoft.

Står man på toppen af Stabelhøjene, som er fra bronzealderen, står man muligvis på toppen af nogle grave. Og så siger sagnet, at de underjordiske væsner vætter holder til i højene.

Tager man ud mod kysten, kan man køre ud ad en dæmning til Kalø Slotsruin, som blev opført i 1313. Rundt om slotsruinen breder morænebakker sig, som er skabt af et isfremstød.

Her kan man også bade eller soppe i vandet - som også huser muslinger, havørreder og vadefugle ifølge Naturstyrelsen.

Nationalparken har sin egen app, så man kan få hjælp til at finde gode ruter til at vandre, cykle eller køre i bil, aktiviteter og muligheder for overnatning.

3) Nationalpark Vadehavet

Det er ikke mange steder i Danmark, der kan bryste sig af en plads på Unescos verdensarvsliste. Men Vadehavet er et af de få. Det er udpeget på grund af dets landskab, dynamik og biologiske mangfoldighed.

Og det får man virkelig fornemmelsen af, hvis man aflægger Nationalpark Vadehavet et besøg.

Tidevandet betyder, at området to gange i døgnet bliver oversvømmet, og to gange i døgnet bliver store områder tørlagt.

Når det er lavvande, kan man vade ud og plukke stillehavsøsters i massevis. Østers og muslinger kan dog indeholde algegift, så tag ud med en guide for at være på den sikre side.

Millioner af fugle stopper op ved Vadehavet på deres trækrute for at tage for sig af muslinger, rejer, snegle og orme, fortæller Søren Vinding, som sidder i nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet og er stifter af foreningen FanøNatur.

Man kan også opleve sort sol, når stærene samler sig i enorme, dynamiske flokke på himlen. Det er typisk i efteråret, men kan også ses i foråret.

I nationalparken kan man også være heldig at møde de spættede sæler. Og er man født under en heldig stjerne, kan man også få et glimt af den mere sjældne gråsæl.

