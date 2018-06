Ny madfestival på Bornholm

Bornholm er de seneste år blevet et mål for gode madoplevelser. Nye producenter og nye spisesteder dukker hele tiden op og supplerer et i forvejen mangfoldigt og spændende fødevarelandskab. Derfor er det måske ikke så underligt, at den populære ferieø nu melder sig i rækken af destinationer med egen madfestival.

Det er Bornholms Landbrug & Fødevarer, Gourmet Bornholm samt Destination Bornholm, der er gået sammen om arrangementet, der finder sted for første gang fra den 24. – 28. juni. Kulinarisk Ø – Bornholms Madfestival byder på fem dage med madkultur over hele øen.

Vi vidste godt, at timingen var rigtig, og at Bornholm nærmest manglede en madfestival. Elisabeth Falk, Bornholms Landbrug & Fødevarer Vi vidste godt, at timingen var rigtig, og at Bornholm nærmest manglede en madfestival.

På programmet er alt fra en tidlig morgentur til bistaderne hos en biavler til pluk-selv med rundvisning i frugtplantagen, picnic med sommerfugle og besøg hos Bornholms første wagyu-kvæg. Og så er der selvfølgelig rig lejlighed til at spise på Bornholms gode spisesteder, der bl.a. tæller Michelin-restauranten Kadeau.

Elisabeth Falk fra Bornholms Landbrug & Fødevarer har i forberedelsen til festivalen oplevet et stort engagement hos producenter og spisesteder:

»Vi vidste godt, at timingen var rigtig, og at Bornholm nærmest manglede en madfestival, men det har alligevel været overvældende at se, hvor dygtigt og hvor kreativt vores producenter og spisesteder har budt ind til programmet. Og det allerede første år. Det lover godt for de kommende år.«

Naturen, som her ved Hammerknuden, har altid været et af Bornholms trækplastre. Nu skal også madkulturen være med til at lokke gæster til. Foto: Getty Images

Hos Destination Bornholm og Gourmet Bornholm er der også stor glæde over den kommende aktivitet, som desuden ligger på et helt rigtigt tidspunkt mellem Folkemødet og den absolutte højsæson. Mikkel Bach-Jensen fra Gourmet Bornholm tilslutter sig:

Her er sommerfornøjelsen, som kun findes ét sted i landet I Danmark er det kun på Bornholm, at du kan springe ud på dybt vand fra stejle klippesider og bagefter tørre i solen på varme granitsten.

»Udover de mange sjove tilbud til vores gæster er det også en god mulighed for vores erhverv i både turisme- og fødevarebranchen til at blive endnu bedre udbydere af oplevelser, som både giver glade og tilfredse gæster.«

Der er mulighed for at læse mere og få overblik over arrangementerne på bornholm.info/madfestival og på gaarden.nu.