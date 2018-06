Hvad gemmer der sig under byen? Her kan børn blive arkæolog i sommerferien

Sommerferien venter lige om hjørnet. Det samme gør muligheden for at lære mere om arkæologi på Københavns Museum for de 8-12-årige.

Kurserne - koster 300 kr. pr. deltager. Alle mellem 8-12 år kan være med, og det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage. Der serveres drikkevarer på kurset, men medbring selv madpakke. Hvert kursus afsluttes med uddeling af diplomer. Se mere på: cphmuseum.kk.dk

»Sommerferien er en fantastisk mulighed for at dyrke kulturen og det historiske i hovedstaden. Med arkæologisk sommerskole kan børnene blive klogere på hovedstaden på en spændende og sansende måde,« siger kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld (AL) og fortsætter:

»Arbejdet med arkæologien kan også være med til at gøre børn til aktive medspillere i demokratiet. Arkæologi, kulturarv og museer er ikke kun for voksne. Det giver også mening i børnenes hverdag.«

Museets arkæologer undersøger til dagligt de fysiske spor, som er efterladt i København. På sommerkurserne i Arkæologisk Værksted skal de unge arkæologistuderende undersøge, hvad potteskår, kridtpiber, hestesko og skosåler kan fortælle om byens historie. Forløbene kredser om spørgsmål som: Hvad er arkæologi, og hvordan arbejder arkæologerne? Hvad finder arkæologerne, og hvad sker der med fundene, når de er gravet op af jorden? Hvad kan fundene fortælle os om de mennesker, der levede før os, og hvad kan arbejdet med fortiden fortælle os om os selv?

På sommerskolen tages der afsæt i de spor, som museets arkæologer finder i jorden under byens fortove, gader og pladser. Gennemgående for sommerkurserne bliver at undersøge, hvordan vi som mennesker sætter os spor i verden, og hvordan vores spor får betydning for dem, der kommer efter os.

Arkæolog-aspiranterne får indblik i forskellige arbejdsmetoder og teknikker. Med udgangspunkt i arkæologiske fund fra Københavns undergrund deltager de i arbejdet med at rense og vaske, analysere, registrere og bevare fundene, ligesom de får indblik i, hvordan og hvad fundene kan fortælle om byens udvikling og tidligere indbyggere.

Sommerkurserne tager udgangspunkt i de studerendes deltagelse, undersøgelser, iagttagelser og refleksioner. Gennem gruppearbejde, historiefortælling samt mødet med autentiske genstande og praktiske aktiviteter bliver arkæologi-aspiranterne indført i byens spændende arkæologiske kulturhistorie.