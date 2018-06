15.000 billetter på højkant: Nu kan 18-årige komme på gratis interrail

Hvis du er 18 år og har udlængsel, får du nu mulighed for at komme på sommerferie i Europa uden at skulle have din betalingsapp op af lommen.

EU har nemlig udlovet 15.000 interrailbilletter til unge, der vil bruge sommeren på at udforske deres kontinent. Rejsen skal altså primært foregå med tog, men i nogle tilfælde kan rejsepasset også give adgang til færger og busser. Og - i tilfælde hvor ingen andre transportmidler er mulige - fly.

Tirsdag middag blev der åbnet for ansøgningen til de gratis billetter. Alle, der er født mellem den 2. juli 1999 og den 1. juli 2000, kan være med. Du skal altså være fyldt 18 år inden den 1. juli 2018.

Slut med billige togbilletter: Søndag udfases rabatordning for unge

Det eneste, du skal gøre i ansøgningsprocessen, er at dele din rejseplan og besvare fem spørgsmål om europæisk kultuarv, EU's initiativer for unge og EU-Parlamentsvalget. Bliver du udvalgt, kan du rejse i op til 30 dage og besøge op til fire lande inden for EU's grænser mellem den 9. juli og 30. september.

Og så skal du være villig til at blive ambassadør for EU. Det kan f.eks. indebære at forevige rejsen på sociale medier som Instagram, Facebook og Twitter eller at fortælle om oplevelsen på den uddannelsesinstitution, man går på.

Idéen opstod allerede i 2016 ud fra en ambition om at styrke forståelsen for det europæiske projekt blandt unge samt få dem til at rejse mere mellem landene og tale med hinanden. I foråret blev projektet, der nu hedder #DiscoverEU, så vedtaget i EU-kommissionen med et budget på tæt på 90 mio. kr., og for de penge forventer man at kunne sende i alt 20.000 unge europæere ud på eventyr.

Det var i 1972, at unge backpackere blev introduceret for interrailrejserne, der ledte dem ud på Europas togskinner gennem én eneste billet. Det blev så populært, at man stadig kan købe billetterne over 40 år senere - omend der er blevet færre interrailrejsende, hvilket bl.a. tilskrives faldende priser på flyrejser.

Ifølge DR solgte DSB i fjor ca. 7.000 interrailbiletter, hvilket er et godt stykke fra de 27.000 billetter, der blev langet over disken i 1989. I dag har billetterne en værdi af mellem 1.500 og 3.500 kr.

Fristen for at søge om en af de 15.000 gratis sommerferier er den 26. juni. En anden ansøgningsrunde for yderligere 5.000 billetter forventes at blive sat i værk i efteråret. Du kan læse mere om ansøgningsprocessen under DiscoverEU på European Youth Portal.