Minister klar med hårdere straf til flyselskaber, der tilbageholder kompensation for passagererne

Der er for tiden ekstra trængsel ved check-in-skrankerne og bagagebåndene. For i disse dage rejser tusindvis af danskere ud i verden i forbindelse med skolernes sommerferie.

Hvis du skulle være så uheldig, at dit fly eksempelvis bliver forsinket eller aflyst, kan du som passager have ret til økonomisk kompensation på op til 4.500 kr.

Dine rettigheder I tilfælde af mere end tre timer forsinket eller aflyst fly eller ved nægtet boarding, så har flypassagerer ret til økonomisk kompensation på op til 600 euro per person.

Dette gælder hvis din afgang har været fra EU, eller at flyselskabet er baseret i EU.

Derudover skal grunden til din forsinkelse, aflysning eller nægtet boarding være flyselskabets skyld.

Du skal gøre krav på din kompensation inden for 3 år.

Ekstraordinære omstændigheder, som dårligt vejr eller sundhedsmæssige nødlandinger kan flyselskaberne ikke få skyld for og skal i disse situationer ikke udbetale kompensation. Kilde: Airhelp/Flypassager.dk

Men selvom reglerne på området er ganske klare, er det langtfra altid ligetil for passagererne også at få udbetalt de kompensationer, som de har ret til.

»Problematikken om manglende udbetaling af kompensationer og overholdelse af rettigheder fra flyselskabernes side er noget, vi har kendt til og råbt op om i årevis,« lyder det fra Vibeke Myrtue Jensen, der er politisk rådgiver på miljø- og transportområdet hos Forbrugerrådet Tænk.

Derfor glæder det hende, at transportminister Ole Birk Olesen (LA) for nylig har oplyst, at han har bedt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at ændre dets praksis på området, så flyselskaberne i højere grad kan blive retsforfulgt med bøder til følge, hvis de ikke umiddelbart udbetaler den kompensation, som de er forpligtet til.

»Det er et skridt i den rigtige retning og kan være med til at presse flyselskaberne til at overholde lovgivningen,« siger Vibeke Myrtue Jensen.

Som reglerne er i dag, skal man som passager i første omgang gøre sit krav gældende direkte hos flyselskabet. Får man her afslag, kan man efterfølgende klage til Trafikstyrelsen. Hvis styrelsen ender med at afgøre, at flyselskabet skal betale kompensation til passageren, har det fire uger til at udbetale den.

»Hvis ikke flyselskabet har betalt inden da, sender styrelsen en rykker, og hvis der fortsat ikke bliver reageret, bliver flyselskabet anmeldt til anklagemyndigheden med anmodning om en straffesag og en bøde på henholdsvis 10.000 og 20.000 kroner per passager afhængig af rejsens længde,« lyder det i en pressemeddelelse fra ministeren om den nye praksis.

Selvom styrelsens afgørelse allerede i dag er bindende, og det i forvejen kan medføre politianmeldelse og efterfølgende bøde, hvis et flyselskab ikke følger den, har flere af flyselskaberne ganske bevidst i årevis undladt at punge ud og inden da gjort det besværligt for passagererne overhovedet at fremsende krav om kompensation, mener Vibeke Myrtue Jensen.

Det gør de ifølge hende bl.a. ved ikke oplyse mailadresser til kundeservice, bruge særlige formularer, der er så store, at passageren ikke kan uploade dem, eller kræve originale boardingkort - velvidende at de fleste passagerer smider dem ud efter brug.

»Det er vores opfattelse, at nogle af flyselskaberne laver de her bump på vejen bevidst. Det gør de, fordi der ikke tidligere har været ordentlige konsekvenser for dem,« siger hun.

Ifølge Transportministeriet udbetaler flyselskaberne i langt de fleste tilfælde godt nok kompensation, når de bliver kontaktet af anklagemyndigheden, hvorefter styrelsen trækker sin politianmeldelse tilbage. Men inden det sker, har man som passager oftest skullet være særdeles tålmodig og vedholdende.

Så for at få flere af flyselskaberne til at punge ud tidligere vil det ifølge ministeren blive ændret, så styrelsen kan fastholde sin politianmeldelse af flyselskabet, også selv om selskabet efter anmeldelsen har betalt kompensation til passageren.

»Jeg håber, at det vil bidrage til, at flyselskaberne bliver mere bevidste om deres forpligtelse til at udbetale kompensation. På den måde kan vi bedre sikre, at passagererne får udbetalt den kompensation, som de har ret til,« udtaler Ole Birk Olesen og tilføjer, at det altid vil være anklagemyndigheden, der foretager den endelige vurdering af, hvorvidt en sag skal opretholdes eller ej.

»Samtidig vil det fjerne et eventuelt incitament hos selskaberne om at afvente politianmeldelse, før de udbetaler kompensation til de kunder, som har oplevet en forsinket rejse,« påpeger ministeren.