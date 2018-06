Så meget kan du spare på en rejse netop nu

Selv om vi først lige er trådt ind i sommermånederne, har maj alligevel budt på rekordhøje temperaturer, og i starten af juni ventes termometeret at kunne nå op på 30 grader.

Det får de færreste af os til at drømme om at drage mod sydens sol, hvilket godt kan mærkes hos rejseselskaberne.

Her lider man under de flotte sommergrader herhjemme, hvilket betyder, at du lige nu kan få en uges ferie til eksempelvis Kreta, Rhodos eller Spanien ned til 896 kroner.

Så billigt kan du lige komme afsted på ferie Dette er en oversigt over udvalgte afbudsrejser i uge 23. Kreta, Grækenland: Afrejse lørdag den 9. juni fra København: Otte dage på tostjernet hotel med Detur fra 896 kroner.

Costa de Almeria, Spanien: Afrejse tirsdag den 5. juni fra København. Otte dage på firestjernet hotel med Bravo Tours fra 898 kroner.

Rhodos, Grækenland: Afrejse tirsdag den 5. juni fra Billund. Otte dage på uspecificeret hotel med Sun Tours fra 898 kroner.

Alanya, Tyrkiet: Afrejse tirsdag den 5. juni fra Billund. Otte dage på tostjernet hotel med Mixx Travel fra 1296 kroner. Pristjekket er foretaget den 1. juni 2018. Kilde: Travelmarket.

Det viser et pristjek, som rejsesøgemaskinen Travelmarket har foretaget. Og spørger man administrerende direktør hos Travelmarket Ole Stouby, er det en ekstraordinær situation, rejsemarkedet står i netop nu.

- Charterselskaberne har det ikke let i øjeblikket, for der er slet ikke nogen efterspørgsel i en situation, hvor vejret herhjemme er varmere end på feriedestinationerne, siger han.

Mange selskaber har nemlig allerede købt både flysæder og hotelværelser, som de brænder inde med og derfor prøver at sælge billigt.

Så drømmer du alligevel om at lægge Danmark bag dig for en periode, så kan du blandt andet finde all inclusive-rejser til en god pris, fortæller Ole Stouby.

- Det er faktisk på alle destinationer, at priserne er faldet. Det er helt skørt. Lige nu ser vi, at du kan få all inclusive for 1900 kroner, siger han.

Selv om priserne i øjeblikket er presset i bund, betyder det ikke nødvendigvis, at priserne i den såkaldte industriferie, som går fra uge 26 til 32, også er for nedadgående.

Enestående hoteloplevelse i selskab med nordlyset

Det fortæller Lars Thykier, der er administrerende direktør hos Dansk Rejsebureau Forening.

- Det har ikke haft nogen effekt på sommerferien endnu. Det er trods alt kun forsommer, og det store salg ligger senere. Men spørger du mig om to uger, og vejret stadig er så godt som nu, så vil jeg nok være mere bekymret, siger han.

Ifølge Lars Thykier ventes de mest populære destinationer i år at blive Spanien, Tyrkiet og Grækenland.

Og her kan du godt opleve, at der allerede er blevet solgt en del billetter, hvilket holder prisen i vejret. Derfor kan det være en god idé at kigge efter alternativer.

- Kan du ikke komme til Mallorca, fordi det er for dyrt, eller der ikke er plads, så kan du eksempelvis vælge Kroatien i stedet for, som både er godt men også billigere, siger Lars Thykier.

Vakler du mellem, om du skal købe sommerferien nu eller senere, er rådet fra Ole Stouby at slå koldt vand i blodet og se, hvordan vejrudsigterne viser sig den kommende tid.

Trods millioner af turister og storkapitalens indtog: Berlin nægter at blive pæn og friseret Efter Murens fald blev Berlin håbet for en generation af unge, der revitaliserede nogle af 68’ernes frihedsidealer. I dag er Tysklands genforenede hovedstad blevet voksen, men stærke kræfter holder fortsat liv i frisind og hedonisme.

- Det er vejret, der styrer priserne, men det gode vejr har endnu ikke haft indflydelse på sommerrejserne. Charterselskaberne håber og tror nemlig på, at vejret ikke er så godt, når vi kommer længere hen, siger han.

Så fortsætter det flotte vejr de kommende uger, er der god chance for, at priserne i juli også begynder at falde, mens det modsatte er tilfældet, hvis vi får en grå og kold sommer.

/ritzau fokus/