Video: Dansk stjernekok skal stå i spidsen for Europas første undervandsrestaurant

Det bliver Europas første restaurant under vand, når "Under" åbner i den norske by Lindesnes til næste år - og det bliver med en dansker i spidsen.

Stjernekokken Nicolai Ellitsgaard bliver chefen i køkkenet, når den nyåbnede restaurant fører gæsterne ned under havoverfladen. Her bliver der plads til 100 spisende, og restauranten er, allerede inden åbningen, igang med at tage imod bordbestillinger.

Indgangen bliver ovenvande ved havnen i Lindesnes, der ligger en times kørsel fra Kristianssand og som er Norges sydligste punkt. Men selve spisestedet befinder sig fem meter under vand.

Det er det norske arkitektfirma Snøhetta, der står bag designet, som miljøfolk og marinebiologer har godkendt. De sidstnævnte får også adgang til restauranten uden for åbningstid, hvor de kan overvåge og undersøge havmiljøet ud for Norges kyst fra første række.

