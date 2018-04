Populær ferieø lukkes i et halv år for at redde miljøet

Den er godt to kilometer lang og omgivet af hvide sandstrande, og så besøges den af omkring to millioner turister årligt.

Der er her tale om Boracay. En af Filippinernes absolut mest populære ferieøer for udenlandske turister. Det skriver BBC.

Men den lille ø i den store østat er hårdt presset af de mange turister, og det har nu fået myndighederne til at tage en drastisk beslutning.

Boracay skal nemlig lukkes ned for turister i et halvt år startende fra den 26. april. Det oplyser en talsmand for præsident Rodrigo Duterte.

Tidligere på året har den filippinske præsident udtalt, at Boracay er ved at blive til en »sump af skrald«

Lukningen af øen skræmmer mange lokale på Boracay, der er afhængige af indtægterne fra turisterne for at kunne beholde deres arbejde.

Der er omkring 500 turistrelateret forretninger på Boracay. Sidste år omsatte de tilsammen for over en milliard dollars.

I februar beskyldte Duterte virksomhederne på øen for at udlede deres spildevand i havet. Dengang sagde han, at »enten rydder I op, ellers er det slut med turister på øen permanent.«