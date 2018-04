Tekniske problemer påvirker flytrafikken over hele Europa

En it-fejl, som tirsdag eftermiddag er opstået i det centrale europæiske flyveplansystem hos Eurocontrol i Bruxelles, kan komme til at give flyforsinkelser over hele Europa.

Det gælder også i dansk luftrum, hvor der forventes forsinkelser og aflysninger, oplyser Københavns Lufthavn på sin hjemmeside.

Københavns Lufthavn råder til, at man holder øje med afgangene og ankomster på hjemmesiden og på infoskærmene i lufthavnen, samt at man kontakter sit flyselskab eller sin rejsearrangør for mere information.

Indenrigstrafikken i Danmark vil ikke blive påvirket af problemet, ligesom fly til og fra Sverige, Finland og Norge ikke er påvirket.

Eurocontrol oplyser kort efter kl. 16, at man har identificeret problemet og arbejder på at løse det. Det ventes at være klaret inden midnat.