Indien indfører tidsbegrænsning på ikonisk turistattraktion

Taj Mahal er en af Indiens bedst kendte og mest ikoniske turistattraktioner. Mausoleet blev bygget af stormogulen Shah Jahan til minde om sin hustru Mumtaz Mahal.

Det 17 hektar store område med mausoleum, moské og meget andet kan tage lang tid at opleve, men nu får turisterne besked på ikke at drive den af under besøget.

Det skriver CNN.

Ifølge det amerikanske medie vil Archaeological Survey of India (ASI), der står for at beskytte monumenter i Indien, indføre en tidsbegrænsning på besøg. Den skal efter planen lyde på tre timer, og den træder i kraft allerede fra den 1. april.

Det sker ifølge en talsmand for ASI for at undgå at folk bruger hele dagen på Taj Mahal, da det skaber for stor trængsel på stedet.

»Vi implementerer det her, for at vi kan regulere, hvor mange gæster der er på stedet. Hver dag stiger antallet af besøgende, Tiltaget skal være med til at sikre, at der ikke sker uheld eller ulykker,« siger talsmand for ASI D. N. Dimri til CNN.

Ifølge Dimri kommer der op mod 50.000 besøgende på de travleste dage.

Taj Mahal ligger i den indiske delstat Uttar Pradesh tæt ved byen Agra i den nordlige del af landet. De hvide marmor bygninger står på den sydlige bred af floden Yamuna.

Området er har siden 1983 været en del af Unescos verdensarv, og i 2007 blev Taj Mahal en del af listen over verdens syv nye vidundere.

Den liste tæller også Den Kinesiske Mur, byen Petra i Jordan, Colosseum i Rom, Chichen Itza-pyramiden i Mexico, inkabyen Machu Picchu i Peru og Kristus-statuen Cristo Redentor i Rio de Janeiro. Derudover har pyramiderne i Giza, det eneste tilbageværende af oldtidens syv vidundere, fået en æreplads blandt de nye vidundere.