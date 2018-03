Træt af slud og regn: Her rejser danskerne hen i påsken

Kalenderen skriver forår, men alligevel har solskinstimerne nærmest kunnet tælles på en enkelt hånd indtil videre.

Mange danskere beslutter sig derfor for at pakke kufferten og rejse mod varmere himmelstrøg i påskedagene.

Ifølge en opgørelse fra Danmarks største rejsearrangør, Spies Rejser, er det især De Kanariske Øer, der trækker danskerne til.

Omkring 70 pct. af alle rejsearrangørens vinterrejserne går til de populære kanariske øer ud for Marokkos kyst, hvor gæsterne har solgaranti det meste af året.

Danskernes foretrukne rejsemål i påskedagene 1) Gran Canaria 2) Tenerife 3) Kap Verde 4) Madeira 5) Mallorca

Forklaringen skal måske findes i, at påskedagene i år falder tidligere, end de plejer, hvorfor sandsynligheden for at få sig et skud C-vitamin herhjemme er naturligt mindre.

Spies Rejser har da også oplevet en større efterspørgsel efter at komme af sted til mere solrige destinationer.

»Til vores sol-og baderejsemål er der nærmest udsolgt, men der er fortsat plads til en række storbyer.«

»Meteorologerne spår om 18 grader i Rom Langfredag og 16 grader i Barcelona, så det er noget mere behageligt end de hjemlige 2-3 grader med udsigt til spredte snebyger,« siger kommunikationschef Torben Andersen fra Spies Rejser i en pressemeddelelse.

Danskernes foretrukne storbyer i påskedagene 1) Rom 2) Barcelona 3) London 4) Dubai 5) Paris

Står den på andet end sol og strand i påskedagene, er det dog stadig de populære europæiske hovedstæder og deres kulturelle oplevelser, der får danskerne til at hoppe på flyveren ud af landet.

Colosseum i Rom, Ramblaen og La Sagrada Familia-kirken i Barcelona, Big Ben og Buckingham Palace i London eller Notre Dame i byernes by Paris.

Mulighederne er mange.

Bliver du derimod hjemme og planlægger at gå på æggejagt i haven, skal du nok ikke pakke huer og handsker alt for langt væk.

Årets påskevejr tegner sig nemlig til at blive ustadigt, koldt og med risiko for slud og sne, oplyser DMI.