Vestkysten udpeget som centrum for madoplevelser

Fakta om projektet De 15 hotspots er Skagen, Løkken, Hirtshals, Jammerbugten, Hanstholm, Thyborøn, Bovbjerg Klint, Thorsminde, Hvide Sande, Skjern Enge, Varde Ådal, Henne/Blåvand, Fanø/Esbjerg, Ribe/Mandø og Tøndermarsken/Højer.

Det finansieres i fællesskab af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Dansk Kyst- og Naturturisme. Det samlede budget er på 1,6 mio. kr.

Vestkysten har en lang tradition for produktion af fødevarer. Mange produkter er unikke og drives af ildsjæle, der brænder for formidlingen af den lokale fødevarekultur. Desværre får de ikke altid den opmærksomhed, som de fortjener.

Det mener man i hvert fald hos Partnerskab for Vestkystturisme, der nu har udpeget 15 steder – såkaldte hotspots – langs Vestkysten, hvor man i samarbejde med lokale partnere vil sætte ind med en særlig indsats.

»Vi har defineret et hotspot som et område med en bestemt fødevarekultur, som vi vurderer har et stort turismemæssigt potentiale,« forklarer Claudia Rota Andersen, sekretariatschef for Partnerskab for Vestkystturisme, og fortsætter:

»I projektet vil vi samle de lokale traditioner og unikke madoplevelser i hvert hotspot i en fælles fødevarefortælling for hele Vestkysten. Det kan for eksempel være historierne bag tørrede dabs fra Hvide Sande, Vesterhavsost fra Bovbjerg Klint eller østers fra Vadehavet. Vi vil grave de gode historier frem, som vi finder interessante for et globalt publikum, og som kan være med til at sætte Vestkysten på verdenskortet for smagsoplevelser i høj klasse.«

Som en del af projektet skal de 15 udvalgte steder gennemføre et udviklingsforløb for at få større indsigt i, hvilke fødevarehistorier de hver især rummer. Derudover kan der blive mulighed for individuelle forløb for at forbedre kvaliteten af madoplevelsen for turisterne. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med lokale og regionale fødevarenetværk.

Der skal fokus på lækkerier fra Vestkysten. Foto: Colin Seymour

Fødevareinitiativet rammer ned i en turismetendens, hvor gastronomi og spiseoplevelser er i høj kurs, og hvor både danskere, tyskere og nordmænd gerne rejser for at se og smage lokale fødevarer og retter.

Udover de initiativer, der igangsættes lokalt med lokale kræfter, skal et konkret resultat af projektet også være, at der produceres fælles, professionelt markedsføringsmateriale i form af tekst, billeder og film, som skal være frit tilgængeligt for enhver, der ønsker at bruge det til markedsføring af fødevareoplevelser langs Vestkysten. Derudover gennemfører projektet en indsats for at bearbejde den globale presse.