Hvis børnene bestemte: Det her skal du ikke gøre på familieferien

Dine børn vil sætte pris på, hvis du lader telefonen ligge og holder op med at tage pinlige billeder af dem, mens i er på ferie. En undersøgelse blandt 1.000 engelske børn i alderen 6-12 år viser, hvad familiens yngste medlemmer synes, er det værste ved mor og far på ferien.

De værste ting forældre gør på familieferien ifølge børn 1. De tvinger børnene til at gå med solcreme 2. De bruger for lang tid på at læse bøger 3. De tager så mange billeder, at det er pinligt 4. De er overbeskyttende 5. De tager alt for mange lure 6. De lader ikke børnene gøre, hvad de har lyst til 7. De bruger for meget tid på deres telefoner 8. De bekymrer sig alt for meget om arbejde 9. De bruger for meget tid sammen uden børnene

Og for nogen er undersøgelsen måske ikke så overraskende endda. Én af de ting børnene svarede, var det værste, er nemlig når en forælder smører dem ind i for store mængder solcreme.

En del af undersøgelsen gik dog også ud på, hvad der ville ske, hvis børnene fik lov til at planlægge familieferien.

Her vandt naturen over teknologien, og 25 pct. af de adspurgte børn ville meget hellere på eventyr udendørs med familien, end de ville sidde med hovedet begravet i en iPad.

Næsten en tredjedel af børnene gik dog mest op i, at de bare gerne ville tilbringe tid sammen med deres forældre.

Hvis børnene dog fik lov til at gøre lige hvad de ville på ferien, ville 55 pct. af dem gerne besøge et vandland, efterfulgt af en tur i forlystelsespark eller en dag ved poolen.

At komme ud at spise deres yndlingsmad, bygge sandslotte og have frihed til at pakke lige, hvad de ville i kufferten, stod også højt på børnenes ønskeliste.

Da de blev spurgt hvad det allervigtigste at pakke var, var der et klart flertal for noget, der kunne vise sig særligt vigtigt ved en tur i vandland: dykkerbriller.

De vigtigste ting for børnene på familieferien 1. At tilbringe tid med familien 2. At udforske/komme på eventyr 3. At komme ud at svømme 4. At lege 5. Frihed til at gøre, hvad man har lyst til

Børnepsykolog professor Anna Colton, der lavede undersøgelsen i samarbejde med et rejseselskab, var dog ikke overrasket over svarene, og mente, at de præsenterede en helt naturlig trang hos børn.

»Svarene viser jo et helt naturligt behov hos børn for at skabe en forbindelse til deres familie. Det er helt fantastisk at se, hvordan svarene fra undersøgelsen bakker op om, hvad vi ved, er så vigtigt for børns mentale sundhed og velvære,« siger hun til The Independent.

En af de vigtigste konklusioner, der kunne drages af undersøgelsen var, at børnene i særdeleshed satte pris på, at blive indraget i planlægningen når familien skulle på ferie.

Mere end halvdelen svarede også, at de ville føle sig mere ansvarlige, hvis forældrene lod dem vælge, hvor de gerne ville hen og hvad de gerne ville lave.