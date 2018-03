Se listen: Her er verdens bedste og værste byer at bo i

Den østrigske hovedstad, Wien, løber med titlen som verdens bedste by at bo i for niende år i træk. De 20 bedste byer har ligget nærmest uændret på listen fra sidste år.

Det skriver The Telegraph.

De 20 bedste byer at bo i Wien Zürich Auckland München Vancouver Düsseldorf Frankfurt Genéve København Basel Sydney Amsterdam Berlin Bern Wellington Melbourne Toronto Luxembourg By Ottawa Hamborg

Konsulentfirmaet Mercer har de sidste 20 år udformet en liste over hvilke byer i verden, der er de bedste at bo i. I udarbejdelsen af listen er der blevet sammenlignet 231 storbyer, hvor faktorer som kriminalitet, sundhedssystem, uddannelsesmuligheder og personlig frihed blandt andet spillede ind, når det bedste sted at bo skulle kåres.

Købehavn har en placering som nummer ni på top 20-listen, hvor hverken vores norske eller svenske naboer kan spottes.

Klassiske storbyer og en overraskelse hitter i påsken

Den eneste by, der rent faktisk er ny på top 20-listen, er Luxembourg. Stockholm er ligeledes røget af listen, hvilket skyldes terrorangrebet i den svenske hovedstad d. 7. april 2017.

Og skulle man synes, at den engelske hovedstad, London, mangler på listen, skyldes det byens enorme og vedholdende trafik samt stigende problemer med luftforurening.

Heller ikke amerikanerne har været heldige med listens resultat. Den højest placerede amerikanske by er San Francisco, der dog holder sig på en fin 30. plads.

Her får du det bedste vejr for feriepengene

Den ellers populære by Los Angeles er faldet seks pladser på listen siden sidste år og ligger i år på en 64. plads. Det skyldes byens stigende kriminalitet.

De 20 værste byer at bo i Bagdad Bangui Sanaá Port-au-Prince Khartoum N'Djamena Damaskus Brazzaville Kinshasa Conakry Nouakchott Bamako Niamey Tripoli Antananarivo Dhaka Ougadougou Dusjanbe Abuja Lagos

Listen er underbygget med en rapport, der har vist store fremskridt for især østeuropæiske hovedstæder. Sarajevo, Bratislava, Beograd og Zagreb har alle vist betydelige forbedringer, når der er blevet målt på borgernes levestandard.

Nogle af de vigtigste faktorer har her været forbedringer i offentlig transport, personlig sikkerhed og offentligt tilgængelige tjenester.

Spis Michelin-mad på budget

På grund af de forbedrede levestandarder og et mere konkurrencedygtigt arbejdsmarked har flere af de østeuropæiske byer også tiltrukket flere internationale virksomheder.

Den irakiske hovedstad, Bagdad, topper til gengæld listen over de byer, man helst ikke vil bo i. I store dele af Bagdad er det for farligt at færdes, da der er en forholdsvis høj risiko for kidnapninger og improviserede sprængladninger.

Færre får medhold i rejseklager: »Man har ikke fripas til at brokke sig over hvad som helst«

De 20 mest ubeboelige byer har alle det til fælles, at ingen af dem har scoret særlig mange point, når det kommer til personlig sikkerhed. Flere af byerne er plagede af kriminalitet, som forringer borgernes levestandard.

Listen udarbejdes af det New York-baserede konsulentfirma Mercer, der har særlig fokus på sundhed.