Europæiske storbyer har fået nok: Turisthorderne skal spredes

Venedig har gondolerne, Dubrovnik har den gamle bymur og Barcelona har blandt andet ramblaen og den renoveringsplagede kirke Sagrada Familia.

Turister i store mængder valfarter typisk til de samme attraktioner, og det skaber en masse udfordringer for byerne.

Blandt andet menes det at gøre ferieoplevelsen dårligere og forulemper lokalbefolkningen.

»People pollution«, kalder man det.

Men står det til storbyerne selv, skal det snart være slut, skriver Reuters.

»Overrendte destinationer er naturligvis godt, men der er også en smertegrænse for, hvornår det bliver for meget,« sagde borgmesteren i Dubrovnik, Mato Frankovic.

Derfor har flere europæiske storbyer nu taget initiativ til at sprede turisthorderne.

De ønsker ikke at begrænse antallet af mennesker, der besøger byen, men derimod sørge for, at turisterne kommer ud at opleve andre sider af byen end blot de sædvanlige turistattraktioner.

Det skal blandt andet ske gennem smartphone-applikationer og samkørselstjenester.

I Dubrovnik forventer man snart at kunne lancere en mobilapplikation, der giver turisterne besked om, hvornår de smalle gader i den gamle bydel bliver overrendte og foreslår alternative seværdigheder uden for byens mure.

På samme måde forsøger man i Barcelona at gøre det mere interessant for de mange besøgende gæster at bevæge sig væk fra alle turistmagneterne i byens centrum. Byen arbejder i øjeblikket på en markedsføringskampagne, der skal få turisterne til at åbne øjnene op for Cataloniens andre seværdigheder.

En af byernes største bekymringer er angiveligt den voksende krydstogtindustri. Den gør nemlig, at en masse mennesker kommer i havn på samme tid, og det har nu fået flere byer til at indføre strengere restriktioner på området.

I Dubrovnik skal krydstogtskibene fordele sig ud på alle ugens dage, mens man i Venedig har bestemt, at krydstogtskibene skal sejle uden om Markus-pladsen.

Udfordringerne med de mange turister stækker sig imidlertid også ud over Europas grænser, blandt andet til »The Big Apple«, New York.

Her har man søsat nogle kampagner, der skal tynde ud i koncentrationen af turister på populære steder som Manhattan og Frihedsgudinden, ligesom man forsøger at lokke gæster til byen uden for den normale rejsesæson.

Blandt andet med New York Restaurant Week, hvor det er muligt at spise gourmetmad til en overkommelig pris, samt Broadway Week, der har kulturelle oplevelser i højsædet.