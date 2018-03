Færre får medhold i rejseklager: »Man har ikke fripas til at brokke sig over hvad som helst«

Når danskerne pakker kufferten og drager på ferie, er det ikke altid, at forventningerne bliver indfriet.

Det kan være, at hotellet viste sig at være slidt, guiden dårlig til sit job eller sågar, at vejret ikke viste sig fra sin bedste side.

Ikke desto mindre klagede rekordmange personer forrige år over deres pakkerejser til Pakkerejse-Ankenævnet.

Nye tal fra nævnet viser, at der sidste år var 338 personer, der klagede over en ferie, hvilket er færre end året forinden.

Og hos Danmarks Rejsebureau Forening kalder man dén udvikling for »glædelig«.

»Det tyder på, at de danske rejsebureauer er blevet endnu bedre til at forventningsafstemme med kunderne og endnu skarpere i kommunikationen. Gæsterne ved, hvad de får for deres penge, og det betyder færre skuffede miner og ødelagte feriedage,« siger Jakob Hahn, advokat og afdelingschef i Danmarks Rejsebureau Forening, i en pressemeddelelse.

Tallene viser dog også, at færre af de personer, som endte med at sende en klage af sted i 2017, i sidste ende fik medhold.

Således blev der kun givet medhold i 16 pct. af de 338 klagesager, der blev registreret. Til sammenligning blev der i 2016 givet medhold i 31 pct. af sagerne.

»Selvfølgelig har rejsebureauerne ansvar for, at ferien forløber som den skal, men som rejsende har man altså ikke omvendt fripas til at brokke sig over hvad som helst og få penge tilbage,« påpeger Jakob Hahn og fortsætter:

»Det nytter heller ikke noget at sidde på rejsemålet og samle sammen til en klage, som man vil sende, når man er kommet hjem. Det fremgår nemlig af pakkerejseloven, at den rejsende skal reklamere så hurtigt som muligt, hvis der opstår noget på rejsen. Ellers kan man i flere tilfælde helt miste retten til at klage, når man er hjemme igen. Det er også den rejsendes ansvar at tjekke rejsepapirer og rejsebetingelser. Det skal man gøre inden afrejse. Og inden man klager.«

I 2017 er det særligt hotellerne og deres faciliteter, guider og udflugter, der er blevet klaget over.

»Antallet af klager over transport og transportforsinkelser er derimod faldet fra 2016 til 2017, og heller ikke billeje, mistet bagage eller problemer med visum og pas har kastet ret mange klager af sig,« lyder det i pressemeddelelsen.