Få styr på bagagereglerne til storbyferien

Skal du på en kort smuttur her i vinterkulden, er en kabinekuffert ofte nok til bagagen.

Selv om det efterhånden er blevet helt almindeligt både at have en kuffert og en håndtaske med i flyet, skal du ikke længere tage det som en selvfølge - især hvis du rejser med et lavprisselskab.

Ryanairs nye bagageregler Fra 15. januar 2018 har flyselskabet Ryanair lavet nye bagageregler i forhold til at medbringe en kabinekuffert i flyet.

Fremover er det kun passagerer, der har købt en såkaldt "Priority Boarding" eller en "Plus-pakke", der både kan medbringe en kabinekuffert og en lille taske om bord på flyet.

Har du ikke købt det, skal du efterlade din kuffert ved gaten, og så bliver den gratis tjekket ind i lastrummet. Du må fortsat gerne have den lille taske med om bord. Kilde: Ryanair

Det fortæller Lars Thykier, der er administrerende direktør hos Dansk Rejsebureau Forening.

- Alle flyselskaber har forskellige regler, og i dag handler det ikke kun om størrelsen på kufferten, men også, hvor meget den må veje. Det er meget forskelligt, hvad der skal til, for at kufferten bliver godkendt, siger han.

Skal du flyve med Ryanair? Bagagereglerne er blevet ændret

Senest har lavprisflyselskabet Ryanair ændret regler i forhold til at kunne medbringe både en kabinekuffert og en håndtaske. Fra 15. januar 2018 kan du nemlig kun få lov til det, hvis du har betalt for det via en såkaldt "Priority Boarding".

Vælger du ikke at betale ekstra, kan du kun medbringe håndtasken i flyet, mens kabinekufferten bliver tjekket gratis ind ved gaten.

Og nye regler som disse kan vi godt forvente bliver hverdag hos andre lavprisflyselskaber, forventer Lars Thykier.

Han råder derfor rejsende til at tjekke flyselskabets regler, inden man møder op i lufthavnen.

- Skal du rejse med et lavprisflyselskab, så skal du være opmærksom på, hvad flyselskabets begrænsninger er på kufferten, siger Lars Thykier.

Personalet på danske fly behøver ikke længere tage imod dine kontanter

Et andet godt råd er at betale hjemmefra, hvis du på forhånd ved, at du skal have en stor kuffert med på ferien.

- Skal du have en kuffert med, som ikke er inkluderet i prisen for rejsen, så betal for den, før du kommer ud i lufthavnen. Betaler du først derude, kan du godt forvente, at det koster det dobbelte end på hjemmesiden, siger Lars Thykier.

Hos Forbruger Europa i Danmark har man allerede fået henvendelser fra forbrugere, der ikke var klar over flyselskabernes regler om kabinekufferterne.

Her slår leder Lars Arent dog fast, at der ikke er noget at gøre - det er nemlig flyselskaberne, der bestemmer.

Rejsetip: Få en gratis overnatning ved mellemlanding

Han råder derfor folk til på forhånd at tage deres forholdsregler, skulle kufferten bliver afvist i gaten.

- Der er nemlig en begrænsning på, hvor meget du er forsikret for i lastrummet. Udfordringen kan derfor være, at bliver din kuffert lagt i lastrummet med din computer i, og går den i stykker, så er du dækket af maksimalt 10.000 kroner, siger Lars Arent fra Forbruger Europa.

Husk derfor at tage alle værdigenstande op, før kufferten bliver tjekket ind og ryger i lastrummet, fortæller Lars Arent.

/ritzau fokus/