Alt du skal vide om Ryanairs nye kontroversielle bagageregler

Skal du ud og flyve med Ryanair efter den 15. januar, skal du være opmærksom på selskabets nye bagageregler.

Det skriver Telegraph.co.uk.

Indtil nu har det været muligt at medbringe en lille håndtaske samt en større taske i kabinen på Ryanairs fly. Men fremover kan man ikke få to stykker håndbagage med om bord på flyet - medmindre man betaler for det.

Kun passagerer, som har købt, det der bliver kaldt "Priority Boarding" eller "Business/Fritid plus", kan få to tasker med om bord.

For de, der ikke betaler ekstra, må man efter den 15. januar, kun medbringe en lille håndtaske i kabinen. Har man en kabinekuffert, rygsæk eller lignende skal den afleveres ved gaten, hvor den bliver tjekket gratis ind.

Vægt og størrelse på håndbagagen er den samme som hidtil.

Formålet med ændringerne er ifølge Ryanair selv at forhindre forsinkelser, skriver Telegraph.

På Twitter beskriver Ryanair de nye regler i en video.

I videoen understreger Ryanair, at vægten på for den betalte bagage, som tjekkes ind, er sat op fra 15 til 20 kg. Derudover bliver det billigere at medbringe en stor kuffert.