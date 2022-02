Den 18. december døde Philippe Cambie. Han var en stor mand med et endnu større hjerte, men nu ville hjertet ikke slå længere, og det er meget trist for os, der kendte ham, og for de mange vinhuse, der gjorde brug af hans ekspertise.

Han blev født i 1962 i Pézenas i hjertet af Languedocs Herault-region. Faderen var bankmand, men moderen kom fra en familie af drueavlere. Det var hende, der lærte ham at lave mad, har han fortalt, og mad kunne han godt lide.