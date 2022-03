8580 kartoner mælk tilbagekaldes: Kan indeholde rengøringsmiddel

Mælken tilbagekaldes, fordi der under vedligeholdelse af en tappemaskine er sket en fejl ved montering af en ventil. Det betyder, at der under tapning af mælken er blevet iblandet rengøringsmiddel i en mindre del af produktionen.

Thise Mejeri oplyser, at der er rengøringsmiddel i 1056 kartoner mælk, men at mejeriet tilbagekalder hele produktionen, der er på 8580 kartoner mælk.

Har man en mælk i køleskabet, der passer på mejeriets beskrivelse, skal man kassere den eller levere den tilbage til den butik, man købte den i.