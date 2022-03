Michelin lukker guidebogen for russiske restauranter

Michelin-guiden tilføjer, at information om restauranter i den russiske hovedstad ikke vil blive opdateret i år. Det lyder videre, at guidens ”udviklingsprojekter i Rusland er blevet lagt på is for nu”.

Michelin har også indstillet alle udgivelser om russiske restauranter på guidens sociale medier, hjemmeside og app.

- Disse beslutninger skal på ingen måde sætte spørgsmålstegn ved det talent, som staben og kokkene på de 69 restauranter, som blev hyldet sidste oktober, besidder, tilføjer Michelin-guiden i sin udtalelse.